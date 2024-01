In molti lo avevano già capito negli ultimi giorni, ma adesso c’è stata la conferma ufficiale da parte di lui. I due volti di Canale 5 si sono lasciati definitivamente e il giovane sta vivendo una delle fasi più difficili della sua vita. Già meno di una settimana fa aveva annunciato di volersene andare per un po’ dall’Italia e di voler stare in Africa, a Togo, per ricaricare le batterie.

Nelle ultime ore c’è stato un ulteriore aggiornamento con la conferma della rottura tra i due volti di Canale 5, che si sono lasciati in via ufficiale. Il ragazzo ha esordito così su Instagram, parlando anche di sé: “Oggi ho salutato mamma che tra un paio di giorni rientra in Italia. Sarei dovuto rientrare anch’io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi ho cambiato il volo e resterò ancora qui in Togo per un po’”.

I due volti di Canale 5 si sono lasciati, lui: “Sto male”

I due volti di Canale 5 si sono lasciati e a quanto pare speranze di ritornare insieme non ce ne sarebbero. Il giovane, che è un cantante, ha aggiunto sui social: “Mi fa sorridere quando invece leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni. Bellissimi i titoli “cricca allarma i fan”, “lo sfogo amaro e la crisi della lovestory…”, “cricca entra in crisi..” sicuramente sarà servito ad attirare più lettori e io sono solo che contento se si parla di me. Ma se una persona riconosce di aver un bisogno di staccare la spina, si mostra per quello che è (fragile) dovrebbe essere una cosa buona, vuol dire che sono vivo“.

Ad essersi detti addio sono gli ex protagonisti di Amici, Cricca ed Isobel, con lui che sta vivendo male questa separazione. Anche se sta provando di tutto per rimettersi in carreggiata: “E che vivo. Succede a tutti di avere momenti no, e la vita che mi sono scelto probabilmente non era quella che mi aspettavo. Ma non c’è nessun bisogno di esagerare le cose o di arrivare a conclusioni da solo. Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno”.

Infine, ecco nominare direttamente Isobel: “Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere“. E quindi Cricca ha staccato la spina per rigenerarsi il prima possibile ed elaborare questa rottura.