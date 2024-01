Temptation Island, la coppia festeggia l’anniversario ma piovono critiche. Un giorno importante, quello dell’anniversario, che per la coppia rappresenta un momento magico: peccato solo che anche in una simile occasione non sia mancato l’affondo. Nonostante questo i diretti interessati provano a rispondere a tono lasciando tutti i fan di sasso. Cosa è successo? Presto lo scoprirete.

L’anniversario di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è arrivato, ma sulla loro testa piovono critiche. L’ultima edizione del reality show verrà ricordata anche grazie alla loro partecipazione che ha decisamente animato il programma. Dopo una breve pausa, ha vinto l’amore.

L’anniversario di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è arrivato: piovono critiche sulla loro testa: la risposta di lei lascia di sasso

La storia tra i due ha ripreso la corsa a pieno ritmo ed è così che Gabriela e Giuseppe arrivano al traguardo tanto atteso: festeggiare 8 lunghi anni trascorsi insieme. E adesso sarebbero anche pronti a compiere il grande passo, quello delle nozze. Peccato solo che tra auguri e festeggiamenti, siano anche piombate dure critiche e frecciatine in merito alla relazione. Il pubblico non dimentica.

Dopo aver reso pubbliche le foto di coppia in occasione della lieta ricorrenza è successo veramente di tutto, ma procediamo con ordine. Loro i protagonisti degli scatti con tanto di mazzo di fiori colorati e una torta rossa a forma di cuore con due “G” scritte con la panna e il numero 8. Poi la didascalia: “+8 anni di amore pazzo! Buon anniversario a noi“.

Nel giro di poco tempo non sono di certo mancate le congratulazioni, seguite però anche dalle frecciatine. “Sì… e quattro sono di corna”, ha sottolineato un utente che non ha dimenticato la confessione di Giuseppe nel corso del programma in merito ai tradimenti. “E chi te lo dice che siano stati solo quattro?”, ha risposto ironica e per le rime la fidanzata e futura moglie lasciando tutti di sasso.