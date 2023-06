Stanno emergendo cose molto gravi sul rapporto tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Infatti, l’ex marito avrebbe fatto qualcosa di brutto nei riguardi della conduttrice televisiva e ora tutti i dettagli stanno uscendo. Come ricorderete, i due si sono detti addio due anni fa dopo dieci anni di nozze. Ora è in corso un processo, dopo che lei ha presentato una querela contro di lui. Infatti, deve fare i conti con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia.

E adesso, grazie anche alla convocazione di alcuni amici e conoscenti di Adriana Volpe, si è fatta maggiore luce su ciò che avrebbe fatto l’ex coniuge Roberto Parli. E sono anche stati rivelati degli episodi inquietanti, di quando la presentatrice partecipava al Grande Fratello Vip. Minacce continue, che coinvolgevano anche la figlia della ormai ex coppia. E a riportare tutti i dettagli è stato Il Messaggero.

Adriana Volpe e le accuse all’ex marito Roberto Parli: fuori cose brutte

Innanzitutto a fare scalpore è stata una delle affermazioni, fatta dall’ex marito di Adriana Volpe in un suo momento di furia totale. Roberto Parli avrebbe infatti detto: “Sei una zoc***, quando esci ti rovino la vita“. A rivelare tutto è stata un’amica della conduttrice tv, la quale si recava nell’abitazione dei due per vedere le puntate del GF Vip. E questa donna ha anche riferito: “A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo”.

Poi questa amica di Adriana Volpe ha svelato altri particolari legati a Parli: “Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, secondo lui non erano da mamma e mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita”. Successivamente sono stati fatti ascoltare alcuni audio dell’uomo: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine. Porto via la bambina e non gliela faccio più vedere“.

Inoltre, questa testimone come raccontato da Il Messaggero, ha fornito ulteriori prove di una situazione preoccupante per Adriana Volpe: “Lui era volgare anche davanti alla figlia, non le faceva fare i compiti e non la portava a scuola. Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare“. E ora vedremo se Roberto Parli fornirà una sua versione.