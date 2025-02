Non c’è pace per Chiara Ferragni, a quanto racconta Gabriele Parpiglia la famiglia dell’attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera, avrebbe chiesto la rimozione di alcuni video pubblicati dall’influencer. Sono questi per Ferragni mesi complicati, in cui sta cercando di ricostruirsi una credibilità dopo lo scandolo pandoro. In che modo? In tanti modi, uno è stato quello di versare 200mila euro destinati al ‘Progetto Ruth’ di Caritas Italia, a sostegno delle donne vittime di violenza.

>>“Si è fatto male”. Sanremo 2025, incidente in sala prove per il cantante: le sue condizioni

L’accordo era stato siglato a dicembre scorso, così Ferragni ha ottenuto la revoca delle querele presentate da Codacons in tutta Italia. In base all’accordo, i consumatori che avevano presentato denuncia hanno ricevuto un risarcimento pari a 150 euro.





Chiara Ferragni, ancora attriti con la famiglia Tronchetti Provera?

L’immagine passa anche da un nuovo amore. Di Giovanni Tronchetti Provera dice: “È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così”. Smontando poi Fedez: “Ho capito che quello che avevo vissuto era stata una presa in giro”. Anche Fedez ha dato la sua risposta specificando: “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata. Mi sono riavvicinato ad Angelica in un momento di difficoltà. Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile”.

Ma la Ferragni ha chiuso tutte le porte e in Spagna ha spiegato: “No, non tornerei mai più con lui, addio”. Ma pare che la famiglia Tronchetti Provera non la veda di buon occhio e abbia imposto a Chiara di eliminare dai social ogni riferimento video al fidanzato.

Insomma, tabula rasa di tutto ciò che potrebbe collegare gli eredi di Casa Pirelli al brand Ferragni. Dopo le dichiarazioni della Ferragni in Spagna, (leggi sopra sull’amore per il fidanzato) aggiunge Parpiglia, “la famiglia Pirelli è ancora più furiosa, tanto che ha fatto cancellare dal web ogni video UFFICIALE DELL’EVENTO O TAGLIARE ALCUNE PARTI che contenessero quella dichiarazione. Digitare per credere…”.