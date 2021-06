Entusiasmo alle stelle per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha festeggiato alla grande il raggiungimento di uno straordinario obiettivo, inaspettato probabilmente fino a qualche tempo. Le scorse ore sono state caratterizzate solamente da bellissime notizie nella sua famiglia, infatti anche il marito Fedez ha reso partecipi i suoi follower di un annuncio sensazionale. Ha deciso infatti di aprire una fondazione per aiutare tutte le persone in difficoltà soprattutto nel mondo dello spettacolo.

Il rapper ha sempre manifestato la sua vicinanza ai lavoratori, duramente colpiti dalle restrizioni anti-coronavirus, che hanno costretto loro a non lavorare per tantissimi mesi. E stavolta a gioire è invece l’influencer, che ha preso uno champagne e lo ha stappato per esultare alla grande. Poi ha anche fatto un interessante balletto, a testimonianza di un’eccitazione sopra le righe. E poi ha spiegato anche nei dettagli i motivi che l’hanno indotta ad essere così felice e scatenata.

Chiara Ferragni ha dunque stappato lo champagne e ha improvvisato un ballo perché è riuscita ad ottenere l’acquisto del 45% delle quote dell’azienda ‘Tbs Crew’ e così facendo è riuscita nell’intento di conquistare il 100% delle azioni della stessa, che permette la gestione del sito e delle azioni di ‘The Blonde Salad’. Una volta comunicata questa straordinaria notizia, ha anche fatto alcuni commenti, che hanno confermato il suo stato d’animo bellissimo. L’imprenditrice può finalmente urlarlo al cielo.





Chiara Ferragni ha quindi affermato: “Una notizia è appena uscita, ora sono il solo proprietario e ho il pieno controllo di Tbs Crew e The Blonde Salad, l’azienda che ho fondato nel 2009. Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il capo di me stessa al 100%. Ecco come mi sento all’estero dopo un anno e mezzo soprattutto sapendo che ora possiedo il 100% della mia azienda e sono un vero boss”. E ha quindi ballato in maniera esagerata. E tutti i fan hanno apprezzato il suo gesto.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha lanciato la nuova cover del cellulare per la gioia dei suoi 24 milioni di follower. Ma non una cover qualsiasi, infatti non sono mancati anche commenti contrastanti: “Non buttiamo così i soldi…”. Custodia glamour con tanto di iconico occhio disegnato. Ma il prezzo della “Cover translucida per Iphone 11 Pro in silicone. Dettaglio “Logomania” sul davanti”? Ben 60 euro, ma è sold out.