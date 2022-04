Chiara Ferragni e Fedez avevano organizzato una gita fuori porta per i giorni di Pasqua. Tutta la family si è quindi immortalata a Villa del Balbianello sul Lago di Como, in un hotel extra lusso che abbiamo descritto nell’articolo che trovate in fondo, ma poi sono stati costretti a cambiare i loro piani.

Il primogenito dei Ferragnez, Leone, ha avuto la febbre appena arrivato in hotel. Dunque Chiara Ferragni, che ha subito precisato che non si trattava di Covid, e il marito si sono alternati insieme alla tata per stare accanto a Leone, senza costringere la piccola Vittoria a starsene chiusa in albergo.





Chiara Ferragni “ko”: brutta sorpresa dopo Pasqua

Ma il giorno di Pasquetta anche la tata si è ammalata, quindi la decisione dell’imprenditrice e Fedez di interrompere la mini fuga e tornare a casa. Qui lei ha cominciato a sentire i primi sintomi dell’influenza. “Sento i brividi e mi sta salendo anche la febbre. Sono KO”, ha spiegato.

Poi, con il passare delle ore, i sintomi si sono acuiti costringendola a rinunciare al lavoro: “Ragazzi ho passato una notte tremenda. Avevo 38 di febbre, ma sembrava molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo. Quando ho avuto il Covid, ho avuto zero rispetto a questa influenza”, ha proseguito Chiara Ferragni.

“È partito tutto da Leone, che ha la febbre da cinque giorni. Io da ieri sono KO con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore”, ha aggiunto per poi rivolgersi direttamente alla sua community e chiedere consigli: “Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?”.

