Dopo aver trascorso una prima parte delle vacanze in Sardegna, Chiara Ferragni sta passando gli ultimi giorni di ferie in uno yacht nel golfo di Napoli. E sta documentando ogni momento delle sue vacanze sui social rendendo quindi partecipi i suoi follower. Le sue vacanze erano iniziate con un volo direzione Costa Smeralda dove ha soggiornato in una lussuosa villa. Qualche settimana sull’isola per poi salpare alla volta della costa campana.

Qui Chiara e Fedez in compagnia delle sorelle di lei, Valentina e Francesca e dei rispettivi compagni, hanno raggiunto prima l’isola d’Ischia per poi spostarsi a Capri e, infine, verso la Costiera Amalfitana. In molti hanno provato ad avvicinarsi allo splendido yacht per scattare delle foto. A Capri, in particolare, lo yacht è stato ancorato al largo dei Faraglioni per permettere ai Ferragnez di fare bagni, tuffi e uscite con le moto d’acqua.

La coppia è poi anche andata alla scoperta dell’isola dei suoi negozi e dei ristoranti. Per l’occasione sull’isola di Capri i Ferragnez hanno trovato anche due torte speciali: una che richiamava le linee di moda di Chiara e l’altra che riportava le parole di “1000” brano di successo estivo di Fedez. Ovviamente l’influencer da quasi 25 milioni di follower non ha mancato di raccontare le sue giornate. Ha condiviso foto, video e Storie dei bagni a Ischia, del quinto ‘complemese’ di Baby Vittoria – festeggiata con una torta come ormai da tradizione anche in barca -, dei baci appassionati con il marito, dei suoi look stratosferici e anche immagini con le sorelle Valentina e Francesca.





C’è anche chi non ha apprezzato le sue scelte in termini di outfit. Chiara Ferragni ha indossato un jeans a vita alta e sopra un top argentato in tricot ma questa ultima scelta ha scatenato l’ironia di molti. C’è chi ha scherzato paragonandolo alle “presine per la cucina” e ai “sottopentola” e chi ha fatto notare di avere “un set di sottobicchieri uguali”. Per altri quel top non le dona e per qualcuno è addirittura “terribile”.

Chiara Ferragni ha avuto anche la possibilità di lanciare un messaggio ai suoi tanti follower. Ha realizzato un video in cui si nota la sorella che raccoglie della plastica in mare insieme all’amico Filippo Fiora. Nelle immagini si vede Valentina impegnata a ripulire e raccogliere rifiuti trovati sparsi in mare. La spazzatura è stata portata via dalle acque cristalline della zona.