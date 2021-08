Chiara Ferragni indossa una collezione di gioielli preziosissimi. Da sempre amante di accessori e capi griffati ed extra lusso, da quando è diventata mamma di Leone e Vittoria ama sfoggiare soprattutto bracciali e collane dedicati alla sua famiglia, in particolare ai figli che in questi giorni si godono la Sardegna con i genitori e i loro amici. Spesso sono regali, omaggi personalizzati che Chiara Ferragni indossa con grande orgoglio.

Come i bracciali in oro e diamanti disegnati da Fedez con la lettera L di Leone e la V di Vittoria per celebrare la nascita della piccola di casa, avvenuta a marzo scorso. Ancora bracciali, poi, questa volta porta fortuna, regalati all’influencer da Netali Nissim, un brand che ama molto e che indossa spesso, uno per lei e uno per la piccola Vittoria. E arriviamo così all’ultimo gioiello che Chiara Ferragni ha fatto vedere su Instagram in questi giorni di vacanza.

Chiara Ferragni, il prezzo della nuova collana con zaffiro rosa

Anche in questo caso è un regalo. Chiara Ferragni lo ha ricevuto da Aquae Jewels: una bellissima collana in oro bianco con zaffiro rosa a forma di cuore, impreziosita da diamanti puri su tutta la sua circonferenza. Si tratta di un gioiello disponibile in tre varianti d’oro puro 18 carati (giallo, bianco, rosa) e personalizzabile con quattro pietre (smeraldo, rubino, zaffiro, zaffiro rosa).





Acque Jewels è a Dubai, da dove vengono spedite le pietre preziose impiegate per realizzare i gioielli e come fa ben capire la didascalia della Storia “Supplied by” Chiara Ferragni non l’ha pagata di tasca sua. Il prezzo? L’azienda non ha grossi distributori né negozi al dettaglio, per questo riesce a essere competitiva sul mercato con prezzi più accessibili.

La collana in oro, diamanti bianchi e zaffiro rosa a forma di cuore da 3 carati indossata da Chiara Ferragni, che comunque mixa spesso questi gioielli super lusso con bijoux low-cost, ha un valore medio sul mercato di oltre 13 mila euro, come specificato sul sito del brand, ma è venduta online sul loro sito a un prezzo notevolmente inferiore: circa 6100 euro.