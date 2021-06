“Ma si vede tutto”. La settimana di Chiara Ferragni inizia nella doccia, con il lato b in bella mostra

Chiara Ferragni ama i suoi fan e questa volta li manda in fibrillazione facendosi vedere senza veli su Instagram. Una rinfrescante foto scattata sotto la doccia. Chiara Ferragni si è fatta fotografare senza veli mentre è intenta a farsi la doccia, pubblicando in seguito lo scatto su Instagram. La foto è davvero da mozzare il fiato e lei è la donna d’affari più famoso d’Italia.

In un sol battito di ciglia, la foto è diventata virale e i fan sono letteralmente impazziti scrivendo commenti e condividendo l’immagine social in questione che ha già ottenuto più di 330Mila like e innumerevoli commenti. Da quando è nata la figlia Vittoria sono passati solo tre mesi, ma la Ferragni sfoggia un fisico spettacolare e i complimenti più belli sono quelli che arrivano dalle altre donne.

Gli ultimi giorni della Ferragni sono stati trascorsi in Grecia per lavoro, ora è rientrata in Italia e puà finalmente coccolare i figli Leone e Vittoria. Ai fan, però, ha deciso di fare un regalo ai fan pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia tutta la sua imprescindibile bellezza. Quello che più piace di Chiara Ferragni è la sua spontaneità. Anche se ha grande successo da ormai quasi 15 anni, infatti, è sempre una ragazza dolce ed empatica. Da quando è diventata mamma, oltretutto, con Leone e Vittoria, si mostra anche amorevole e affettuosa.





I fan infatti amano vederla giocare coi piccoli, e spiare i momenti di vita quotidiana dei Ferragnez. Chiara, tuttavia, oltre ad essere una mamma e una moglie, rimane un’imprenditrice di successo. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi dedicandosi solo alla famiglia, ha ricominciato a viaggiare per lavoro sfoggiando outfit sempre super glam e in cui è sé stessa ogni giorni di più.

La foto scattatale sotto la doccia, tuttavia, ha letteralmente fatto impazzire i fans. “Bellissima”, “Questa foto non me l’aspettavo, ma sei sempre stupenda”, “Unica, inimitabile, splendida”, “Aspettiamo il commento di Fedez”, “Meravigliosa“, scrivono i fans. Non mancano, poi, le solite critiche degli haters, ma a quelle Chiara non ha mai dato importanza.