Chiara Ferragni, la foto dalla vacanza finisce in polemica. Direttamente dalle splendide spiagge della Sardegna, i Ferragnez non perdono tempo a condividere con i fan alcuni momenti trascorsi in pieno relax. E proprio nelle Stories pubblicate su Instagram, scappa la foto che nel giro di poco tempo viene inondata dalle critiche.

La notizia si diffonde a partire dalla pagina Facebook di una community sensibile a una campagna partita dai social che invita i turisti a rispettare le spiagge raccogliendo i rifiuti, ma senza portare via nulla dall’ecosistema del paesaggio, inclusi gusci o paguri.

Il nome della community si chiama “Sardegna rubata e depredata” e nel messaggio si apprende il riferimento al gesto dell’influencer: “Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia…”.





“Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per #chiaraferragni”. In pratica, la foto che ha scatenato la polemica ha mostrato un cofanetto ricco di conchiglie e una didascalia con scritto “Grazie”.

Una gaffe da parte di Chiara Ferragni a cui l’influencer ha provato a rimediare prontamente rimuovendola dalla Storia. Ma ormai era troppo tardi, e gli utenti social non si sono lasciati scappare l’occasione per sottolineare l’errore commesso.