Nuova uscita di Chiara Ferragni e, of course, nuova polemica che impazza in rete. Secondo quello che fino a poco tempo fa era un adagio e ora è diventato legge, “Bene o male purché se ne parli”. La legge è uguale per tutti ma con i Ferragnez è ancora più uguale. D’altra parte quando hai milioni di follower non puoi pretendere di accontentare tutti. O sì? Va beh, bando alle ciance, cosa è successo nelle ultime ore? Avevamo lasciato Chiara e Fedez nella meravigliosa cornice del Lago di Garda.

La ricorrenza era il secondo compimese di Vittoria e i due giovani influencer hanno festeggiato con un mini-party extralusso in una villa storica a 5 stelle. Dopo le giornate di relax l’imprenditrice è volata a Firenze. Naturalmente non è la prima volta che Chiara si trova nella città di Dante. Giusto un anno fa il suo passaggio al Museo degli Uffizi scatenò diverse discussioni, ma allo stesso tempo incrementò le visite del 27%. Niente male, no?

Stavolta Chiara Ferragni si trova a Firenze per visitare il Museo Bardini e Palazzo Pitti, due siti che rendono orgogliosi tutti gli italiani. Nell’occasione Chiara ha ringraziato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt per l’opportunità concessa. Subito in tanti hanno approvato la scelta dell’influencer: “Firenze è la città più bella del mondo 💚” e “Firenze la meravigliaaaaa 😍😍😍”. Diversi follower, poi, approvano quello che Chiara con la sua visita porta in questi luoghi, ovvero un aumento dell’attrattività per turisti e non.





Qualcuno, anzi, parecchi, però, non approvano affatto quanto vedono nei post pubblicati da Chiara Ferragni sul proprio profilo Instagram. Chiara indossa infatti dei sandali, senza calzino, come invece fatto in passato. C’è chi critica apertamente l’influencer per il suo outfit: “Conosco una sarta che fa l’orlo ai pantaloni se dovesse servire 😬”. Un utente chiede sarcasticamente: “Il buon gusto lo lasci sempre a casa?”. E ancora: “Questo outfit proprio non mi piace… Città bellissima”. Ma c’è anche chi si spinge oltre.

La visita ‘promozionale’ di Chiara Ferragni a Firenze ha fatto storcere la bocca a molti dei suoi follower. Uno in particolare, scrive: “Cosa tocca fare per portare i giovani ai musei ! Mandarci la ferragni … mi piacerebbe però anche sentirla parlare se sa cosa sta visitando , la storia dell arte , la storia di questo o quell altro artista e non solo messa lì come un cartellone pubblicitario”. Polemica forzata o legittima?