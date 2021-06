Non sembra ma sono già passati tre mesi dalla nascita di Vittoria Lucia Ferragni. Un evento, quello della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, che i fan hanno seguito giorno dopo giorno: dall’ecografia mostrata da un dolcissimo e futuro fratello maggiore Leone che di fatto confermava solo i rumor esplosi sulla dolce attesa dell’influencer alla prima foto della nuova arrivata in famiglia pochi minuti dopo il parto.

In quell’occasione, dopo tanto mistero e tante ipotesi, si è scoperto anche il nome che mamma Chiara Ferragni e papà Fedez avevano scelto per la seconda figlia: Vittoria. Fino ad allora infatti per i fan era solo Baby V. E così l’altro giorno, il 23 giugno scorso, i Ferragnez hanno organizzato il terzo party casalingo per celebrare il ‘complemese’ di Vittoria.

Chiara Ferragni, la figlia Vittoria “come la regina Elisabetta”: foto

Come da tradizione, tutta la family riunita davanti a un’enorme torta di pasta di zucchero in bianco e rosa e decorata con nuvolette, mongolfiere e orsetti, oltre che con la targhetta che riproduce il suo nome. La festeggiata era in versione principessa, ovviamente total pink, con un abitino rosa antico, un modello senza maniche e con la gonna a palloncino, abbinato a una fascia con il maxi fiocco portata sulla fronte, ma i piedini nudi viste le temperatura.





Ma se per il compleanno sembrava una principessina, nella nuova foto, condivisa come post e come Storia, da Chiara Ferragni sembra una regina. Così almeno la definisce l’influencer, che in questi giorni si trova ad Atene mentre Fedez a Otranto, dove venerdì 25 giugno si è esibito sul palco di Battiti Live insieme a Orietta Berti. “Queen Elisabeth, sei proprio tu?”, scrive nella Storia in cui mostra il look di Baby V.

Tutti sanno che la Regina Elisabetta è famosissima per i suoi look coordinati in colori pastello: soprabito e cappellino in tono. E ora è stata ‘imitata’ anche da Vittoria, adorabile con quel completino a righine gialle (abito con le bretelle, magliettina bianca e cappello coordinato a tesa bianca). Nemmeno a dirlo, i fan sono impazziti per questo suo look ‘reale’ e invaso di complimenti il post della famosa mamma.