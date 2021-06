Altro giro, altro video. Come sapete Fedez e Chiara Ferragni sono molto attivi sui social e condividono giornalmente storie su Instagram, la maggior parte delle quali molto divertenti. L’ultima è quella di ieri che ha già fatto il giro del web. Nei filmati, un botta e risposta tutto da ridere tra l’imprenditrice digitale e il rapper milanese. Il rapper torna a casa e Chiara Ferragni si complimenta per il look, stranamente da ‘adulto’, dice. Il marito, per un giorno, ha abbandonato le canottiere da basket e ha indossato jeans e t-shirt bianca.

“Finalmente vestito da adulto – dice Chiara – guarda che bel fioeu”. Fedez allora chiede alla moglie: “Vuoi dirmi che negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy?”. E Chiara Ferragni senza peli sulla lingua risponde: “Non tanto, sei sexy quando non sei vestito. Quando sei vestito no…”. Il rapper incredulo commenta: “Non so se è un complimento…”. E qui le risate si fanno ancora più pesanti perché Chiara Ferragni conclude dando un consiglio ai fan sull’outif per conquistare la propria amata: “Basta che sia sicuro di sé… E che non metta canottiere da basket”.

Sbam! L’influencer e imprenditrice digitale che su Instagram conta quasi 24 milioni di follower a cui racconta ogni momento della sua vita ha inaugurato il suo Temporary Café. La mamma di Leone e Vittoria e moglie di Fedez aveva da poco lanciato la sua collaborazione con Nespresso e ora ha dato vita a un altro, esclusivo progetto.





In pratica ha aperto un bar tutto suo a Milano che si chiama Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café ed è stato inaugurato nei giorni scorsi. Con lei che ovviamente era super glamour e di sicuro poco economico. Per l’occasione Chiara Ferragni ha indossato un lungo abito animalier sui toni dell’azzurro e rosa, un modello bon-ton con la gonna a campana della collezione Pre-Fall 2021 di Dior.

Tra i tanti prodotti offerti, c’è anche il caffè firmato dalla stessa Chiara: un espresso con ghiaccio, latte di cocco e zucchero rosa, servito con un ciuffo di zucchero filato o marshmallow. Il costo? 1.50 euro. Niente di inaccessibile insomma!