“Finalmente ce l’abbiamo fatta”. Chiara Ferragni e Fedez, notizia top: la svela lui in diretta

Grande novità per Chiara Ferragni e Fedez. La notizia è stata confermata in via ufficiale sia dall’imprenditrice digitale che dal cantante originario di Milano e sono anche stati forniti praticamente tutti i dettagli. Una svolta che era stata preannunciata in passato, ma che adesso ha assunto i contorni della realtà. Dopo il periodo complicato, riguardante la scoperta del tumore da parte del rapper, ora fortunatamente si sta parlando unicamente di cose molto piacevoli.

A proposito di Chiara Ferragni, la moglie di Fedez qualche giorno fa aveva confessato di non essere in buone condizioni di salute: “Sento i brividi e mi sta salendo anche la febbre. Sono ko. Ragazzi ho passato una notte tremenda. Avevo 38 di febbre, ma sembrava molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo. Quando ho avuto il Covid, ho avuto zero rispetto a questa influenza. È partito tutto da Leone, che ha la febbre da cinque giorni. Io da ieri sono ko con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore”.





Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di cambiare casa

La prima a parlare è stata Chiara Ferragni, poi ci ha pensato anche Fedez a rivelare interessanti particolari. La news sensazionale ha fatto riferimento alla loro abitazione, infatti nonostante non si siano trasferiti da molto tempo, precisamente solo un anno, nella casa in cui risiedono oggi, hanno deciso di traslocare. Quella attuale è una casa presa in affitto, mentre ora hanno deciso di dare una vera e propria svolta. Infatti, vogliono averne una tutta per sé e infatti l’hanno ufficialmente acquistata.

Questa la rivelazione di Chiara Ferragni, prima delle parole di Fedez: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti”.

E Chiara già aveva fatto vedere qualche immagine dell’abitazione in costruzione. Poi ha concluso ora, dicendo: “Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”. Sarà sempre a CityLife e nel suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ Fedez ha anche aggiunto: “Mi sposterò a un piano più basso, sempre all’ultimo piano. La zona sarà sempre la stessa, ma la casa sarà molto più grande. Ci sposteremo dall’undicesimo piano al decimo”.

