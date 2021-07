Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una vacanza in Toscana coi figli. La coppia più social che ci sia, Leone e la sorellina Vittoria: tutti a Forte dei Marmi per una mini vacanza e per staccare dagli impegni di lavoro. Nemmeno a dirlo, non sono passate inosservate le sue (tante, tantissime) foto in costume nella spiaggia privata dell’Augustus Hotel & Resort che ha accolto i Ferragnez.

Dalle camere, la Spa alla spiaggia privata e al ristorante, tutti a chiedersi quanto è potuta costare una vacanza in questo posto meraviglioso nella perla della Versilia. Con le sue ville, il suo parco e la sua storia, il resort scelto da Chiara Ferragni per una vacanza al mare con la famiglia è un hotel storico di Forte dei Marmi e protagonista indiscusso della Versilia, fin dagli anni Venti.

Chiara Ferragni e Fedez al mare con la sicurezza: bufera

L’Augustus Hotel & Resort è stato per oltre venti anni l’unico hotel De Luxe dell’intera Versilia. Nelle ville di charme del resort, tutte diverse e particolari, hanno soggiornato diverse personalità importanti. Il prezzo? Per una suite in questa dimora di charme con un trattamento all inclusive e l’uso della spiaggia privata il costo di una notte si aggira intorno ai 600 euro.





Ma Chiara Ferragni non era sola, quindi potrebbe anche aver prenotato una villa intera delle sette che compongono il resort e dunque costo delle sue vacanze a Forte dei Marmi sarà stato molto più elevato. Ecco, non era sola: oltre al marito, i figli, la tata e alcuni dei familiari c’era anche la security. Questo perché molte persone avrebbero immediatamente riconosciuto i Ferragnez e si sarebbero avvicinati ripetutamente per chiedere una foto.

Probabilmente questo atteggiamento, che è il prezzo della fama, avrà spinto la coppia a affidarsi alla sicurezza per andare in spiaggia. Ma, sarebbe quasi superfluo aggiungerlo, questa scelta è stata criticata aspramente perché ritenuta eccessiva. Ne è nato un caso ma l’influencer Amedeo Venza si è schierato dalla parte di Chiara Ferragni e Fedez e difeso la loro scelta, causata dall’invadenza di alcune persone.