Il rumor sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez incalza con insistenza sul web. Le voci che vorrebbero i Ferragnez a un passo dall’addio sono state riportate anche da Oggi, dove si legge che Chiara Ferragni avrebbe un’amicizia molto appassionata con un famoso uomo da poco tornato single.

“Lui sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”, si legge sul settimanale. La coppia è tornata alla sfilata della Fashion Week milanese dell’amica Donatella Versace. “Era solo una operazione salva immagine a favore di fotografi?” si legge su Oggi.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi, spunta Tommaso Trussardi

I Ferragnez hanno pubblicato anche i soliti scatti di famiglia, documentando come sempre la loro quotidianità a questa volta il loro viaggio a Disneyland insieme ai figli Vittoria e Leone. “Il primo giorno a Disneyland”, ha scritto Chiara Ferragni condividendo tantissime Instagram story insieme alla famiglia.





“C’è chi pensa sia solo un modo per zittire le malelingue che parlano di una crisi che in realtà imperversa ancora”, si legge ancora. Ma se Oggi non ha fatto nessuno nome, ci ha pensato Libero Quotidiano ha fatto l’identikit di quello che potrebbe essere terzo incomodo. Secondo i soliti beninformati la causa della presunta gelosia di Fedez sarebbe proprio una nuova frequentazione della moglie con un bel rampollo da poco diventato single.

“Chi sia il terzo incomodo non è dato saperlo, ma l’identikit sembra clamorosamente combaciare con quello dello stesso Trussardi. – si legge – Insomma, una tempesta di gossip, un clamoroso cortocircuito rosa shocking. E secondo le malelingue le foto che ritraggono Fedez e Chiara sorridenti sarebbero solo “un escamotage” per coprire le difficoltà ancora presenti”.