La principessina di casa Ferragnez ha compiuto due mesi. Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è nata infatti il 23 marzo e domenica 23 maggio i genitori le hanno dedicato un bel party. Come avvenuto anche in passato la coppia più social d’Italia ha voluto festeggiare il complimese con festa e una gustosa torta alla frutta.

In queste ore i follower hanno così preso d’assalto i profili dei Ferragnez inviando auguri e felicitazioni. D’altra parte anche Vittoria è già una vera star del web, con i suoi abiti super griffati e un guardaroba già ricchissimo. Chiara e Fedez hanno scelto di trascorrere questa importante giornata in un luogo speciale.





Chiara Ferragni e Fedez si trovano in uno splendido hotel sul lago di Garda per festreggiare il secondo mese di vita della loro splendida Vittoria. L’influencer non sta nella pelle e pubblica miriadi di foto a dimostrazione della gioia incontenibile e dell’affetto per questo scricciolo di vita. E papà Fedez non è da meno condividendo una foto in cui dà un tenero bacio alla piccola.

“La nostra Vittoria, due mesi con noi ✨💖” scrive orgoglioso e felice Fedez mentre abbraccia la sua secondogenita. Mentre mamma Chiara Ferragni ha scritto: “Vittoria compie due mesi oggi. Siamo così innamorati di te piccola”. Un mini party da favola nella splendida Villa Feltrinelli dove la famiglia ha trascorso un indimenticabile week end extra lusso.

Occhi azzurri e capelli biondi per la piccola Vittoria, dunque tutto sua madre, direte voi? E invece il resto del viso della bimba è semplicemente identico a papà Fedez. Tanto che i follower commentano: “È tutta Fedez. Sembra lui al femminile”, “Little Fedez” e “Dimmi che sei figlia di Fedez senza dirmi che sei figlia di Fedez”. Come dar loro torto!

