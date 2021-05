Ennesima bufera su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata nuovamente messa nel mirino dopo quello che ha fatto nei giorni scorsi. Lei ha pubblicato un’immagine, annunciando un’altra importante collaborazione, ma non tutti hanno gradito questa notizia. Infatti, sono arrivati degli attacchi che hanno coinvolto anche l’azienda con la quale la moglie di Fedez ha iniziato a lavorare. Parole davvero dure, che hanno lasciato di stucco i fan della donna, che non comprendono questa cattiveria.

Chiara ha anche presentato qualche ora fa delle ciabatte cult del momento e il loro costo varia tra i 500 e i 1200 euro. In pochissimo tempo Chiara ha collezionato migliaia di commenti in molti non hanno apprezzato la scelta di stile della Ferragni. “Uscire in ciabatte e calze direi di no anche se sei Chiara Ferragni”. “Le ciabatte con le calze bianche solo tu le puoi portare con tanta disinvoltura… restano orrende però”. “Ma veramente sei uscita così?”. Vediamo ora cosa è accaduto.















Sul suo profilo Instagram ha annunciato l’inizio della collaborazione con ‘Nespresso’. Quest’ultima è stata duramente criticata per aver instaurato questa partnership con Chiara Ferragni. Ma l’azienda ha scritto: “Abbiamo scelto di lavorare con lei perché è una pioniera come imprenditrice e ha aperto la strada a molti imprenditori digitali dopo di lei (sia uomini che donne), come Nespresso ai suoi inizi. L’impegno di Chiara Ferragni nei confronti della propria comunità la rende una partner perfetta”.















‘Nespresso’ ha concluso: “Condividiamo con lei l’attenzione verso le persone e il pianeta. Buona giornata”. Ma un utente ha replicato ancora: “Quindi il fatto che sia senza etica e senso civico possiamo tralasciarlo? Attenzione verso le persone e il pianeta? Certo, tra l’uso del jet privato per andare in Sardegna e le duecento pellicce che possiede direi che ha proprio dei valori altissimi. A mio avviso avete messo a rischio la vostra brand image”. Staremo a vedere se l’imprenditrice replicherà.









Alcune settimane fa Chiara Ferragni è stata anche nominata ambassador del marchio ‘Bulgari’. Un riconoscimento incredibile per la donna, che ha annunciato così l’evento: “Sono così felice di annunciare che sono nuovo Global Ambassador di Bulgari”. Il post è stato pubblicato su Twitter. E i profili social di ‘Bulgari’ hanno aggiunto: “Chiara Ferragni entra nella maison. Benvenuta nella famiglia, cara Chiara”.

