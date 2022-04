“Vogliamo brindare”. Chiara Ferragni, finalmente il sorriso con Fedez. E tutti a notare cosa succede

Chiara Ferragni e Fedez, una cenetta romantica in pieno relax. Sono trascorsi diversi giorni da quando Fedez è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. Un ricovero imemdiato dopo la diagnosi del tumore al pancreas, e dopo il delicato intervento durato circa 6 ore, tornare a casa ha rappresentato la gioia più grande. Riprende la sua quotidinità in mano il rapper, ovviamente al fianco di chi ama.

Una serata rilassante in famiglia rappresenta un momento unico e Fedez lo sa bene. Lo testimoniano le foto che Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di condividere con i fan mostrando il momento della cenetta come quello del brindisi. Il pre-serata comincia con uno scatto tenerissimo di coppia, in ascensore. A immortalare il momento un bel bacio.





Poi la serata prosegue in completa serenità a cena e al momento del brindisi, Fedez mostra a tutti il dettaglio. Il rapper al posto del calice con il vino mostra un contenitore di pillole con gli enzimi pancreatici, e l’ironia è ancora una volta dalla sua parte: “Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici. Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”. Il sorriso di Chiara Ferragni parla da solo.

Le parole del rapper sottolineano ancora una volta come una risata spesso aiuta a spazzare via le nubi e questo ancor più se al proprio fianco esiste il calore familiari, come quello di Chiara Ferragni in tal caso. Un buonumore che nasce anche e per chi si ama, e un brindisi che anche senza vino simboleggia una graduale ripresa della quotidianità del cantante.

E poichè l’ironia sembra essere di casa, Fedez negli scorsi giorni ha reso pubblica una storia in cui ha mostrato ai fan qualcosa in merito a Chiara Ferragni: “Mia moglie quando vuole sentirsi giovane guarda i trend di Tik Tok e cerca di spiegarmeli”, ha scritto Fedez sulla Ferragni. “Ma il suo entusiasmo non riesce a contagiarmi”, ha concluso poi il rapper scherzando con affetto.

