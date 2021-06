“Tutti questi soldi…”. Chiara Ferragni, arriva la cover per cellulari. E sul prezzo (folle) è già polemica

Chiara Ferragni, l’influecer dimostra di essere sempre di più al passo con in tempi. Di pochi giorni fa la notizia che ha fatto sobbalzare: Chiara Ferragni imprenditrice a 360 gradi dopo il lancio del bar. Una sorpresa dopo l’altra da casa dei Ferragnez. Imprenditoria al passo con i tempi. Dopo il bar Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café la nota influencer lancia anche la cover per cellulare.

Un vero e proprio tocco vintage al look per la grande occasione: Chiara Ferragni in chignon laterali in pieno stile Sailor Moon, lancia la nuova attività, una delle tante in cui la moglie di Fedez continua a impegnarsi. Si tratta del suo bar milanese, Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café, che i numerosi fan potranno trovare a Piazza Brera fino al 18 luglio aperto dalle 10.30 alle 24.

Un buon motivo per sfoggiare sempre le novità del momento anche in fatto di moda, dimensione che come tutti sanno è molto cara e vicina a Chiara Ferragni. Infatti per l’occazione l’influencer ha sfoggiato un abito animalier sui toni dell’azzurro e rosa, un modello bon-ton con la gonna a campana della collezione Pre-Fall 2021 ovviamente di una grande firma, quella di Dior.





Ma le sorprese continuano a essere di casa per la gioia dei numerosissimi fan che ogni giorno attendono sempre di scoperchiare lo scrigno dei tesori di casa Ferragnez. La coppia, lei influencer e lui rapper, come ben si può capire, sono sempre molto attenti a seguire gusti e tendenze del momento per non tradire mai le aspettative di quanti dimostrano un grande affetto.

La novità? Ebbene, proprio nelle ultime ore Chiara Ferragni ha lanciato la nuova cover del cellulare per la gioia dei suoi 24 milioni di follower. Ma non una cover qualsiasi, infatti non sono mancati anche commenti contrastanti: “Non buttiamo così i soldi…”. Custodia glamour con tanto di iconico occhio disegnato. Ma il prezzo della “Cover translucida per Iphone 11 Pro in silicone. Dettaglio “Logomania” sul davanti”? Ben 60 euro, ma nonostante la cifra la versione glitterata è già sold out.