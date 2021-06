Giusto il tempo di festeggiare i 3 mesi della piccola Vittoria e Chiara Ferragni è volata ad Atene. Ma la secondogenita dei Ferragnez è stata festeggiata a dovere da mamma Chiara, papà Fedez e dal fratellino Leone. Pure troppo, a detta dei soliti criticoni che hanno subito puntato il dito sulla mega torta.

Anche il 23 giugno (è nata il 23 marzo scorso) Baby V ha ricevuto un micro party casalingo e per l’occasione è apparsa più elegante che mai in versione principessa, ovviamente total pink. Nelle foto di rito con la famiglia, la piccola di casa è apparsa con un abitino da principessa in rosa antico, un modello senza maniche e con la gonna a palloncino, abbinato a una fascia con il maxi fiocco portata sulla fronte, ma i piedini nudi viste le temperature.

Chiara Ferragni, quanto costa il completo all’uncinetto sfoggiato ad Atene



Poi, altra tradizione, Vittoria Lucia Ferragni ha ricevuto una mega torta a tre piani per il suo terzo complimese. Nel dettaglio, tutta ricoperta di pasta di zucchero in bianco e rosa e decorata con nuvolette, mongolfiere e orsetti, oltre che con la targhetta che riproduce il suo nome. Poi, dopo i festeggiamenti, Chiara Ferragni è partita per Atene, dove passerà qualche giorno per un esclusivo progetto lavorativo.







Ma le prime foto sono ovviamente già arrivate e non è sfuggito un particolare look che l’influencer e imprenditrice digitale ha sfoggiato appena arrivata in Grecia. Il primo look che arriva da Atene e che Chiara Ferragni ha sfoggiato subito in albergo è composto da coloratissimi top e gonna all’uncinetto sui toni arancioni. “Buon giorno Atene – ha scritto la nel post– questo set all’uncinetto è stato realizzato a mano dalle adorabili donne di Matimì”.

Il set ha subito fatto incetta di like e di commenti, anche perché è uno dei capi must have dell’estate 2021. E a saziare la curiosità dei fan e di chi vorrebbe nell’armadio un completino simile a quello di Chiara Ferragni ci ha pensato il sito Funweek: un top all’uncinetto simile costa circa 225 euro, ma alcuni modelli superano i 300; il prezzo della minigonna è di 285 euro. Quindi il tutto poco più di 500 euro. Tanto? Poco per i suoi standard?