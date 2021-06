Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso qualche giorno di vacanza nella splendida cornice ligure di Portofino, così come è impossibile non accorgersene sbirciando i loro profili social. Un bellissimo fine settimana romantico, lontano dai bambini e contornato da cenetta a lume di candela e dei veri e propri bagni di sole a bordo di un’imbarcazione.

Magniici panorami hanno accompagnato i Ferragnez negli ultimi giorni. Fedez, dopo aver maldestramente urtato delle candele, che erano state disposte a regola d’arte per accompagnare i due in una dolcissima cena, si è mostrato imbarazzato a causa di una delle sue canzoni che al momento risuonava per il ristorante.

Stava filando tutto liscio, poi ovviamente Chiara Ferragni è stata sommersa dalle critiche. Nello specifico, le nuove stilettate dei fan sono giunte a seguito di uno scatto della bella imprenditrice digitale cremonese, immortalata in un precisa posa in costume. Con lo sguardo nascosto dagli occhiali scuri, la coda super alta e un micro bikini fiorato, l’insalata bionda è dunque stata immortalata in barca in una posa ritenuta da alcuni troppo audace.





“Posa poco elegante” è stato dunque uno dei tanti commenti rivolti allo scatto della Ferragni in bikini e con le gambe allargate. Se molti la apprezzano nella versione sensuale, tuttavia in questo caso è stata ravvisata in lei una certa “mancanza di stile”. A onor del vero qualcuno ha anche precisato di non potersi permettere di fare altrettanto… Nell’impossibilità di accontentare tutti, mamma Chiara ha continuato a condividere le foto del suo fine settimana nonché del brand estivo.

Mostrando dunque le indiscutibili bellezze di Portofino e della spettacolare baia di San Fruttuoso, tra vedute mozzafiato e tappeto di petali bianchi e rossi non si è fatta una cena super romantica col caro maritino Fedez.