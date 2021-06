Chiara Ferragni, un altro grande traguardo. L’influencer e imprenditrice digitale che su Instagram conta quasi 24 milioni di follower a cui racconta ogni momento della sua vita ha inaugurato il suo Temporary Café. La mamma di Leone e Vittoria e moglie di Fedez aveva da poco lanciato la sua collaborazione con Nespresso e ora ha dato vita a un altro, esclusivo progetto.

In pratica ha aperto un bar tutto suo a Milano che si chiama Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café ed è stato inaugurato nei giorni scorsi. Con lei che ovviamente era super glamour e di sicuro poco economico. Per l’occasione Chiara Ferragni ha indossato un lungo abito animalier sui toni dell’azzurro e rosa, un modello bon-ton con la gonna a campana della collezione Pre-Fall 2021 di Dior.

Chiara Ferragni, quanto costa un caffè nel suo nuovo bar a Milano

Un abito che Chiara Ferragni ha abbinato a un paio di décolleté in vernice fucsia fluo con il tacco quadrato di The Attico e a una minibag total pink del suo brand che, per la cronaca, sforna capi e accessori che vanno sold out alla velocità della luce. Poi certo, i gioielli preziosi come la collanina d’oro decorata con il nome di Vittoria al nuovo orologio a forma di serpente di Bvlgari.





Scommettiamo che anche la sua acconciatura che ricorda gli anni Novanta sarà imitatissima: ha dato un tocco vintage al suo look ultra sofisticato con due mini chignon laterali in pieno stile Sailor Moon. Ma torniamo al Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café: si trova a Piazza Brera e fino al 18 luglio sarà aperto ogni giorno dalle 10.30 alle 24.

Nemmeno a dirlo, è un posto in cui rilassarsi o prendere un gustoso caffè “to go” circondati dai colori simbolo del brand di Chiara Ferragni, ovvero il rosa, il beige e l’azzurro senza dimenticare l’iconico occhio azzurro e il monogramma di Nespresso. Tra i tanti prodotti offerti, c’è anche il caffè firmato dalla stessa Chiara: un espresso con ghiaccio, latte di cocco e zucchero rosa, servito con un ciuffo di zucchero filato o marshmallow. Ma andiamo al sodo: quanto costa un caffè? La cifra è nella media perché il prezzo è di 1.50 euro.