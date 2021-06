“Esagerati!”. Chiara Ferragni e Fedez, 3 mesi di Baby Vittoria. E che festeggiamenti

Chiara Ferragni, che da pochissimo ha perso il primato di persona più seguita su Instagram in Italia, battuta da Khaby Lame. Il ragazzo è un giovane tiktoker è riuscito nell’impresa di superare super Chiara Ferragni: conta 24 milioni di follower su Instagram contro i 23,9 della moglie di Fedez. Il distacco è minimo, ma presto potrebbe crescere ancora di più.

Ma non è l’unica notizia che ha travolto la blonde salad negli ultimi tempi. Chiara Ferragni ha infatti ottenuto l’acquisto del 45% delle quote dell’azienda ‘Tbs Crew’, conquistando così il 100% delle azioni della stessa, che permette la gestione del sito e delle azioni di ‘The Blonde Salad’: “Una notizia che è appena uscita, ora sono il solo proprietario e ho il pieno controllo di Tbs Crew e The Blonde Salad, l’azienda che ho fondato nel 2009”.

Poi ieri i festeggiamenti in casa Ferragnez: Vittoria compie 3 mesi. La dolcissima foto di Fedez con la torta, in cui però un dettaglio fa infuriare i fan, che si son detti: “Non è possibile…”. Il 23 giugno la piccina di casa Ferragnez ha festeggiato tre mesi, e come ogni festeggiamento che valga la pena, si è fato insieme alla mamma Chiara, a papà Federico e al fratellino Leone. Con tanto di torta a piani.





Le tenere foto di famiglia fanno subito il giro del web. Immediati i commenti entusiasti dei fan: “Bellissima, auguri piccolina”. E ancora: “È stupenda con la fascetta”. “Buon complemese”. Ma tra i follower, qualcuno nota un dettaglio: “Ma non è esagerato festeggiare ogni mese con una mega torta?”. E ancora: “Ma poi le mangiano queste torte o scattano solo la foto?”. Insomma, la polemica è sempre dietro l’angolo.

Ma per fortuna c’è anche chi ci scherza su: “Vittoria, tre mesi, la sua torta costa più di tutte le torte della mia vita”. E ancora: “Da quando si festeggia ogni mese con una torta che costa più di me?”. Ad ogni modo e al bando le polemiche, le foto di baby Vittoria con la torta sono di una tenerezza disarmante, paffuta e dolcissima. Chissà cosa organizzeranno per il quarto ‘complemese’.