“Chi è quella signora nel video”. Chiara Ferragni riprende l’abbraccio tra Leone e una donna: chi è

É un momento d’oro per Chiara Ferragni, una delle fashion blogger e delle influencer più seguite al mondo. The Blonde Salad, il suo storico blog, oggi non è solo un semplice sito dedicato alla moda, ma è anche un punto di riferimento nel settore fashion, che negli anni ha portato la Ferragni a collaborare con i più noti e prestigiosi brand consacrandola influencer e fashion blogger per eccellenza.

Il patrimonio di Chiara Ferragni si aggira intorno ai 10 milioni di euro; oggi la sua azienda conta 25 dipendenti e gestisce un e-commerce tutto suo. Una storia di successo. Mamma di Leone e Vittoria e moglie del rapper Fedez, Chiara Ferragni ha un seguito impressionate sui social, dove pubblica scene di vita quotidiana e la sua bellissima famiglia.

Nei giorni scorsi ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram il suo nuovo progetto imprenditoriale: un bar tutto suo a Milano che si chiama Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café ed è stato inaugurato nei giorni scorsi.





Il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café si trova a Piazza Brera e fino al 18 luglio sarà aperto ogni giorno dalle 10.30 alle 24. Dopo il lavoro la famiglia, così Chiara quando è tornata a casa ha potuto festeggiare il diploma dell’asilo del figlio Leone. L’influencer ha pubblicato un video in cui il bimbo lancia il cappello e poi corre a festeggiare con una donna.

“Ma chi è?”, “Chi è quella signora?”, chiede qualcuno. Ma i super fan di Chiara Ferragni sanno benissimo chi è quella signora inquadrata. “È andato a festeggiare subito con la tata Rosalba, che tenero”, “Corre dalla tata, che amore”, “Che dolce Leo, corre subito da tata”. Rosalba è la tata di Leone e Vittoria e oltre a prenderci cura dei piccoli aiuta anche Chiara in casa.