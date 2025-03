Matteo Bassetti e la confessione intima inaspettata. Durante la pandemia il volto dell’infettivologo è diventato famoso dopo le numerose ospitate televisive in cui dava il suo punto di vista. Lui stesso a “Oggi è un altro giorno” ha raccontato quanto in quel periodo sia cambiata la sua vita: “A tutti piace piacere. Ho imparato ad avere anche un senso di autocritica, che prima non avevo. Me l’ha insegnato mia moglie”.

E Matteo Bassetti è arrivato a dire che la telecamera è una sorta di “droga”. Insomma anche oggi continua a sfruttare la fama ottenuta: “Credo che la pandemia sia finita, magari non è finita la convivenza con il virus. Il mio podcast si chiama ‘Salute al Var’ perché io ho fatto l’arbitro per vent’anni. Devo dire che ha già un grandissimo successo”. Recentemente il famoso medico ha confessato di aver ricevuto delle avances particolari.

Matteo Bassetti confessa: “Vi svelo da chi ho ricevuto avances”

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera Matteo Bassetti ha svelato molti aspetti della sua vita privata e familiare. Ad un certo punto arriva la domanda “Le fanno avances? Con tutta questa popolarità…” E la risposta sorprende, almeno in parte: “Tantissime soprattutto dal mondo maschile. I social sono un mondo”.

Subito dopo il giornalista gli chiede di sua moglie: “Ci vogliamo molto bene – risponde Matteo Bassetti – E resto un eterosessuale convinto. Ora scusi, ho il calcetto”. Poi l’infettivologo parla delle numerose minacce che riceve ogni giorno e della sua reazione, cioè denunciare: “Siamo a circa un centinaio. E ci sono almeno venti processi ancora in corso. Ci fu chi mi mise una lettera sotto la porta: ‘Sappiamo dove vivono i tuoi figli, non ci fermeremo finché non vedremo scorrere il loro sangue’. Ho querelato anche una giornalista di Fuori dal coro: disse che ero diventato professore grazie a mio padre”.

Infine spiega in che rapporti è con i colleghi: “Chi? Guardi che alla fine l’unico sopravvissuto sono io. La Viola è una donna piacente, che però di malattie infettive non ha background. Palù è un fenomeno in laboratorio, ma non ha mai visto un malato. Pregliasco è un professore di Igiene. Io alla sera quando andavo in tv, riferivo quello che avevo visto in reparto”.

