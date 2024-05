La notizia di un altro figlio vip in arrivo. E a pochi mesi dall’annuncio ufficiale di questa nuova relazione. Lo hanno fatto sapere attraverso un post condiviso su Instagram, una mini gallery che mostra il pancino di lei, ex protagonista di Uomini e Donne appena accennato, il momento dell’ecografia e anche un paio di mini sneakers. Pochi si aspettavano questa bellissima notizia, i follower sicuramente no a giudicare dal tenore dei commenti, ma gli amici vip sì.

E infatti tra i primi a congratularsi con la coppia sono stati i colleghi di lui. Da Emma Marrone che ha scritto “Zia Emma” tra i commenti al post a Laura Pausini ha aggiunto “Ma che bello, auguri ragazzi”. Sono seguiti i commenti di Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini con “Ma cosa dici! Augurissimi” e poi Luca Argentero, Fred De Palma e Tony Effe che ha aggiunto alcune emoticon che piangono accanto a due cuori rossi.

Bebè in arrivo: la coppia vip in dolce attesa

E così Lazza e Greta Orsingher diventeranno presto genitori. Dopo la rottura da Debora Oggioni, il rapper ha ritrovato l’amore tra le braccia della ex corteggiatrice di Uomini e Donne 25enne che in passato avrebbe avuto anche un flirt con Fedez. Come detto, almeno ufficialmente stanno insieme da pochi mesi.

“Minilazzala” hanno scritto sia Lazza che Greta Orsingher come didascalia al post di cui raccontavano prima. Lui ha bisogno di ben poche presentazioni, ma anche lei è un volto ben noto al pubblico televisivo e al mondo del gossip. Come scrive Novella2000, sarebbe nata a San Diego ma per le sue origini italiane si sarebbe trasferita a Milano, dove ha svolto gli studi alla IULM.

Seguita su Instagram da oltre 37mila followers, Greta Orsingher avrebbe avuto un flirt con il rapper più chiacchierato del momento, Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferragni, Ma prima ancora, precisamente nel 2017, corteggiò Marco Cartasegna a Uomini e Donne, mentre tra il 2012 e il 2013 è apparsa anche tra i concorrenti de La Scimmia Pensa.