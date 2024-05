Romina Carrisi è diventata mamma del primo figlio Axel Lupo il 24 gennaio. Il piccolo ha ormai 3 mesi e mezzo, ma solamente ora lei ha mostrato la prima foto di lui. E immediatamente si è scoperta la somiglianza, infatti tutti sono praticamente concordi. La figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso di concedersi la sua prima giornata a mare assieme al bimbo.

E la gioia di Romina Carrisi è totale perché a 36 anni sta vivendo una delle fasi più belle della sua vita. Il figlio Axel Lupo non era mai stato visto in maniera chiara, ma adesso che c’è la prima foto tutti hanno potuto capire a chi somiglia. Ricordiamo che il padre del piccolo si chiama Stefano Rastelli, ha 53 anni e lavora come regista in estera Rai. Lui ha tra l’altro già altre due figlie.

Romina Carrisi e il figlio Axel Lupo: mostrata la prima foto

Dopo che Romina Carrisi ha fatto vedere il figlio Axel Lupo, con la prima foto in assoluto che ha inquadrato perfettamente i lineamenti del bambino, tutti hanno compreso l’esatta somiglianza. Lei e Stefano Rastelli sono andati a mare, infatti ha scritto nella didascalia: “First day ad the beach”, ovvero “Primo giorno in spiaggia“. E il look di Axel Lupo è stato bellissimo.

La figlia di Al Bano e Romina ha anche postato un’immagine, ritraente delle rose, regalate dall’amore della sua vita e ha scritto: “Grazie amore”. Axel Lupo indossava a mare un cappellino turchese e degli occhiali da sole e sembrava buffo e divertente. I lineamenti sono simili proprio alla mamma Romina, che aveva già confermato tempo fa questa notizia.

Romina Carrisi aveva dichiarato a Verissimo, come ricordato dal sito Gossip.it: “Lo chiamano Romino perché mi ha staccato la testa, così dicono, in affetti è così”.