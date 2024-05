Stavano viaggiando spediti verso il matrimonio, quando un imprevisto ha rischiato di far saltare tutto. Parliamo di Teresa Langella e Andrea Dal Corso che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Le nozze sono previste per il 14 settembre, ma proprio pochi giorni fa l’ex protagonista del dating show ha fatto preoccupare i suoi fan.

“Questo matrimonio non s’ha da fare” ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne che ha scritto: “Io che mi sono ricordata che mi devo sposare ma non ho la cresima”. Molti le hanno fatto sapere che non è necessario ricevere il sacramento prima, alcuni parroci consentono infatti di ricevere la cresima proprio il giorno del matrimonio o nei giorni successivi. Tuttavia Teresa ha voluto correre ai ripari.

Teresa Langella e la figuraccia durante la cresima

Già qualche mese fa la data del matrimonio, prevista inizialmente per il 14 maggio, era stata posticipata: “Andre ha voluto cambiare data, poi vabbè è stato un po’ difficile anche con la location, trovare una data in quel mese, quindi abbiamo spostato tutto al 14 settembre” aveva fatto sapere Teresa Langella. Nelle scorse ore l’ex tronista si è ritrovata in chiesa per ricevere la cresima insieme a tanti ragazzi.

All’ultimo momento Andrea Dal Corso ha dovuto sostituire il parente della futura moglie che avrebbe dovuro farle da padrino. Quando, poi, è arrivato il momento di ricevere il sacramento l’ex tronista ha fatto una gaffe. Il sacerdote ha detto infatti: “Teresa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”. La risposta: “Amen”. E poi: “La pace sia con te” e a questo punto Teresa ha risposto: “E con il SUO Spirito“. In realtà la formula corretta è “E con il TUO Spirito“.

Andrea ha ripreso tutto in un video facendosi grasse risate. Ma non è tutto. Poco dopo, infatti, Teresa Langella è stata chiamata davanti all’altare con gli altri ragazzini. L’ex tronista aveva chiesto al compagno di non farle fotografie, ma Andrea le ha disubbidito. Così lei ha postato un video in cui ha scritto: “Se mi fai la foto t’ammazz…” e poi “Come farmi imbarazzare”. Comunque Teresa sembra aver preso bene lo ‘sgarbo’.

