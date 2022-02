Guai in casa Casiraghi. La figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi è da sempre considerata un’icona di stile ed eleganza. Non a caso è una delle muse di Gucci ed è stata inserita da Vanity Fair nella classifica delle donne più eleganti del pianeta. È inoltre relatrice in diverse conferenze di filosofia. Come giornalista ha collaborato con diverse testate e ha fondato Ever Manifesto, un giornale di moda ecosostenibile.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale Charlotte ha avuto un’importante storia con l’attore Gad Elmaleh dal quale ha avuto il primo figlio, Raphael. Poi i due si sono separati e lei ha sposato nel 2019 il produttore cinematografico francese Dimitri Rassam. Anche da questa relazione è nato un figlio, Balthasar, che oggi ha tre anni. Charlotte e Dimitri vivono lontano dalle luci dei riflettori, in un piccolo comune francese immerso nel verde chiamato Babizon.

La storia tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam potrebbe sembrare una di quelle da favola, ma non lo è. Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le voci su una presunta crisi. In mezzo ci sono i numerosi impegni lavorativi di entrambi, lei come scrittrice di libri e testimonial di Chanel. Lui come produttore cinematografico. Ci sono persone vicine ai due che raccontano come i rapporti tra i due siano diventati sempre più freddi. È come se conducano due vite separate.





Ora un magazine francese parla di una vera e propria scenata di gelosia da parte di Dimitri Rassam nei confronti della moglie Charlotte Casiraghi. Una scenata che sarebbe avvenuta in pubblico. Lo riporta il magazine Voice. Il motivo? Ci sarebbe di mezzo un uomo. Tutto è avvenuto la scorsa estate. Charlotte è arrivata su una macchina di grossa cilindrata, accompagnata da un uomo. Alla sua vista Dimitri è esploso.

Particolare curioso di tutta la vicenda è che l’uomo in questione è una persona molto vicina alla coppia. Si tratta infatti di una guardia del corpo che è stata assunta dallo zio di Charlotte Alberto di Monaco. Dopo la scenata di gelosia di Dimitri Charlotte ha deciso di allontanare l’uomo per non creare ulteriori situazioni imbarazzanti. Ma il caso rimane. La crisi c’è e in molti parlano di un matrimonio appeso ad un filo…