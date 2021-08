Brutte notizie per la principessa Charlène di Monaco. La comunicazione è arrivata direttamente dal gabinetto del principe Alberto di Monaco. Si era parlato in queste settimane della possibilità che potesse nuovamente separarsi dal coniuge e che l’assenza non fosse causata realmente da problemi di natura fisica. Invece non è così perché effettivamente la donna è costretta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Anche se regna un po’ di mistero, perché non sono stati forniti tutti i dettagli del caso.

Intanto, Charlène di Monaco pare sia scelta per rilanciare l’immagine (e il turismo) del Principato. La foto di Charlene di Monaco fa parte di una campagna in difesa dei rinoceronti, per scongiurarne il bracconaggio pur di accaparrarsi i loro preziosi corni. Un invito a mettere fine alle atrocità rinnovato anche con un video. E nell’immagine è quasi irriconoscibile. Ma adesso è arrivato uno dei momenti più difficili della sua vita. Andiamo a vedere cosa è successo e cosa le accadrà nelle prossime ore.

Stando a quanto rivelato dal gabinetto del principe, Charlène di Monaco dovrà essere operata in Sudafrica, dove si trova da qualche tempo: “Si tratterà di un intervento che durerà quattro ore in anestesia generale. Sua Altezza il Principe Alberto e i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella si uniranno a lei durante il suo periodo di convalescenza”. La preoccupazione intorno alle sue condizioni di salute aumentano sempre più e in tanti si chiedono cosa abbia davvero.





Come detto precedentemente, non si sa esattamente di cosa soffra Charlène di Monaco e non sono stati riferiti altri particolari su questa operazione chirurgica, che sta lasciando col fiato sospeso numerose persone. Lei ed Alberto di Monaco sono uniti in matrimonio da dieci anni, dal 2011. Non è stato possibile celebrare questa bellissima ricorrenza proprio per la mancata presenza di Charlène di Monaco, che ha dovuto fare i conti con un quadro clinico tutt’altro che positivo negli ultimi tempi.

Charlène di Monaco ha alcune onorificenze. Per quanto riguarda quella monegasca, è Dama di gran croce dell’Ordine di San Carlo dal 17 novembre del 2012, mentre per quanto concerne quelle straniere è Dama di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica di Polonia e Dama di gran croce dell’Ordine della Stella d’Italia (Repubblica Italiana) dal 18 ottobre 2012 e dal 20 febbraio 2014.