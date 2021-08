L’estate più difficile, quella tra Charlene Wittstock e Alberto di Monaco. Doveva essere il periodo in cui avrebbero fugato qualsiasi dubbio riguardo la loro relazione. E, invece, le voci di separazione e infelicità tra i due sono sempre più ricorrenti. Charlene è in Tanto che Sudafrica, suo Paese natale, da gennaio e da quel momento non ha più fatto ritorno a casa.

Secondo quanto riferito, l’ex nuotatrice diventata principessa è in Africa per motivi di salute. In un’intervista al magazine sudafricano News24, Charlene ha rivelato di aver subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. In seguito all’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie: di qui l’impossibilità di spostarsi. Infatti il suo apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi.

Tuttavia sui profili ufficiali nessuno parla di crisi, mentre le voci si rincorrono. “Alberto è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso”, una delle ultime dichiarazioni via stampa della principessa. Mentre l’account ufficiale @PalaisPrincierdeMonaco ha da poco condiviso via Instagram e Facebook un altro video celebrativo dei 10 anni di matrimonio.





Si tratta di piccole pillole di felicità che, ovviamente, si fermano a gennaio. Nelle ultime ore si è aggiunto un altro capitolo alla storia. Infatti sul profilo Instagram ufficiale di Charlene Wittstock sono apparse delle foto in cui la famiglia appare unita. Charlene festeggia e pubblica cinque scatti che la immortalano insieme alla sua famiglia. “Non potrei essere più emozionata di avere la mia famiglia con me”, scrive accompagnando le immagini. Poi svela un curiosissimo retroscena: “Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli!! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare”.

Insomma una foto scaccia crisi in cui si nota la famiglia riunita dopo mesi di lontananza. La principessa appare sorridente e in ripresa dopo mesi in cui non ha visto né il marito né i figli. Per lei, evidentemente, si è trattato di un periodo lungo e complesso: di recente si è anche sottoposta a un altro intervento in anestesia generale, durato quattro ore. Le voci di separazione vengono allontanate. Almeno per ora.