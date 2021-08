C’è tanta preoccupazione intorno alla principessa Charlène di Monaco, operata nei giorni scorsi alla testa in seguito a problemi che continuano a persistere e ad arrecarle fastidi. Secondo quanto è trapelato finora, lei soffrirebbe di un’infezione alle vie respiratorie, che non le permetterebbe nemmeno di volare a bordo di un aereo. La donna ha effettuato l’intervento chirurgico in Sudafrica, dove si trova da qualche tempo, che è durato 4 ore ed è stato portato a termine grazie ad un’anestesia generale.

Tanta attesa da parte degli ammiratori della moglie del principe Alberto per capire come fosse andata l’operazione. E proprio il coniuge ha rotto il silenzio nelle scorse ore, diramando una nota stampa nella quale ha fatto il punto della situazione. Ricordiamo che la principessa si era sottoposta ad un altro intervento in precedenza, ma a quanto pare le problematiche fisiche non era migliorate completamente e i medici hanno optato per intervenire una seconda volta, nella speranza che vada tutto a buon fine.

A causa della sua lunga assenza e della conseguente permanenza nel territorio sudafricano, si erano rincorse numerose voci negative su Charlène di Monaco. I più maliziosi ritengono che si stia nascondendo la verità dei fatti, ovvero che il matrimonio tra lei e Alberto di Monaco sia ormai arrivato definitivamente al capolinea. Però l’ultimo messaggio del principe va in una direzione decisamente opposta, perché ha annunciato che si recherà molto presto dalla coniuge per starle accanto in questo momento difficile.





Queste le notizie diffuse dal principe Alberto su Charlène di Monaco: “L’intervento chirurgico è andato bene, la principessa ora riposa, la pensiamo con affetto. Il principe Alberto e i loro figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella, la raggiungeranno durante il suo periodo di convalescenza”. Quindi, la principessa potrà finalmente rivedere e riabbracciare i figli, a cui ci tiene moltissimo. Aveva riferito qualche tempo fa di soffrire maledettamente la distanza con loro, quindi sarà felice di stare con Jacques e Gabriella.

Qualche giorno fa Charlène di Monaco è stata scelta per rilanciare l’immagine (e il turismo) del Principato. La foto di Charlene di Monaco fa parte di una campagna in difesa dei rinoceronti, per scongiurarne il bracconaggio pur di accaparrarsi i loro preziosi corni. Un invito a mettere fine alle atrocità rinnovato anche con un video. E nell’immagine è quasi irriconoscibile.