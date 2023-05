Chanel Totti, festeggiamenti infiniti per il compleanno. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ormai star di Instagram, ha compiuto 16 anni lo scorso 13 maggio. Ha trascorso la giornata con la mamma e il suo nuovo compagno, Bastian Muller: tutti a Lugano, in Svizzera, come ampiamente documentato sui social da entrambe. Poi, sempre a mezzo Instagram, i dolci auguri dei suoi famosi genitori, che si sono separati l’estate scorsa dopo tanti anni insieme e hanno entrambi voltato pagina con nuovi partner.

“Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto”, ha scritto la conduttrice dell’Isola dei Famosi a corredo di una foto del 2007 di lei incinta di Chanel Totti, appunto. La festeggiata l’ha ricondivisa aggiungendo “L’unica per me, ti amo con tutta me”. Frase che da molti è stata interpretata come frecciatina, non troppo velata, a Noemi Bocchi, la nuova compagna del padre.

Chanel Totti compleanno, il dettaglio che scatena gli hater

Poi, a stretto giro, sono arrivati i messaggi degli hater. La foto mamma e figlia, come abbiamo raccontato nell’articolo qui sopra nel mirino. Critiche di ogni tipo, a entrambe o solo a Chanel Totti, accusata di voler sembrare molto più grande dei suoi 16 anni. E non è andata a genio nemmeno la torta per il suo compleanno.

Lo scorso weekend la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato di nuovo ma a Roma, con i suoi amici. Il party si è svolto in una nota discoteca della Capitale e ovviamente non potevano mancare le foto di rito: quella del look e poi quella davanti alla torta. Ecco, la torta: “Reggo più alcol che persone”, la scritta sul dolce di Chanel Totti.

Scritta che non è piaciuta a molti dei suoi follower. In molti, infatti, hanno fatto notare a Chanel Totti di essere ancora minorenne e che quella frase non è un bell’esempio per i suoi coetanei. “Non oso pensare a 20 anni cosa farà”, si legge tra i tanti commenti. E ancora, anche se naturalmente c’è anche chi la difende: “Complimenti, hai solo 16 anni”.