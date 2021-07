Per la gioia di tutta la famiglia, per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in primis, è nata Luna Marì. La secondogenita dell’argentina (e prima figlia del suo compagno) è venuta al mondo lo scorso 11 luglio, nella stessa notte in cui l’Italia ha vinto gli Europei.

“Un angelo, il mio”, le parole della neo mamma bis per dare il benvenuto alla principessa di casa. Se Santiago è nato a Milano, Luna Marì ha visto la luce in una clinica di Padova. Belen ha infatti trascorso l’ultimo periodo di gestazione a Polesine, nell’isola di Albarella, un’oasi di lusso affacciata sull’Adriatico in provincia di Rovigo, dove sta passando anche queste prime settimane da mamma bis e dove sono avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia.

Cecilia Rodriguez, il primo selfie con Luna Marì

Dopo Santiago, tenerissimo nel ruolo di fratello maggiore, sempre ad Albarella è arrivato il tanto atteso incontro tra Cecilia Rodriguez e Luna Marì. A immortalarlo l’amica delle Rodriguez ed ex gieffina, Patrizia Griffini, che ha ripreso i primi momenti in famiglia degli zii Chechu e Ignazio Moser con la nuova arrivata. “Pazzeschi”, ha commentato l’amica Patrizia tra le Storie.





Storie da cui trasparivano la gioia ed emozione di Cecilia Rodriguez mentre teneva in braccio per la prima volta la nipotina, la seconda per lei dopo Santiago, primogenito della sorella e di Stefano De Martino a cui è legatissima. Del resto lei ha “vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”, aveva raccontato a Verissimo.

E ora arriva il primo selfie zia e nipotina che è di una dolcezza infinita, proprio come la dedica che zia Cecilia Rodriguez scrive sotto: “Luna, sei una muñeca come la tua mamma… sono già innamorata di te, prometto di prendermi cura di te sempre, sei un pezzo del mio cuore piccolina de la Tia. Belén e Antonino complimenti, perché cosa più bella non potevate fare. Vi amo con tutto quello che sono”.