“Sto male, devo tornare a casa”. Cecilia Rodriguez, la brutta notizia a poche ore dall’inaugurazione del suo negozio

Il 23 dicembre Cecilia Rodriguez e Belen hanno aperto il loro ”Sisters market”, un temporary shop in cui hanno messo in vendita alcuni dei loro capi tra vestiti e accessori e parte del ricavato andrà in beneficenza. L’iniziativa è già stata proposta nel 2019, ha riscosso molto successo e, a distanza di due anni, le sorelle Rodriguez hanno deciso di riproporla.

L’idea di Sisters Market, un evento benefico, nato in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in occasione del quale le due sorelle aprono le porte del loro guardaroba per una vendita speciale.

Cecilia Rodriguez sta male, chiuso il sister market

Dopo un attimo di incertezza Cecilia Rodriguez ha confermato l’apertura del Sister’s Market. “Abbiamo la luce e anche i riscaldamenti. Vi comunico che apriamo domani dopo pranzo” ha detto la modella in una storia Instagram. Il Sister’s Market è stato aperto a Milano, in Corso di Porta Ticinese 58.





Belen Rodriguez non ha partecipato all’allestimento del negozio, lei è rimasta a casa con i figli Santiago e Luna Marì. All’allestimento ci hanno pensato Cecilia Rodriguez con il fidanzato Ignazio Moser e i genitori di Cecilia e Belen. La showgirl argentina ha contribuito portando ben 25 scatole di scarpe.

A poche ore dall’apertura del negozio, però, qualcosa è andato storto e Cecilia ha dovuto chiudere. ’Vi volevo comunicare a malincuore che oggi non apriremo il Sister’s Market perchè io non sto bene e preferiamo stare a casa tranquilli per poter prenderci cura di tutti e in questo caso anche di me. Ora proverò a caricare i capi online e così se qualcuna non può venire proveremo a spedirli’’, ha detto Cecilia Rodriguez senza dare ulteriori spiegazioni.