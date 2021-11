“Ma come si è presentata?”. Pazzesca Cecilia Rodriguez, seminuda ed esagerata (proprio davanti a tutti)

Chi non ha mai sognato, almeno per una volta, sfilare in passerella e attirare sguardi ‘famelici’ su di sé. Non pensate subito al mondo della moda o dello spettacolo. No. Pensate a quanto tempo passate davanti allo specchio, oppure nella scelta di un capo piuttosto che un altro. Chi va dal parrucchiere e spende 100 euro. Chi si taglia barba e capelli da solo. E chi invece proprio non può fare a meno di accaparrarsi l’ultimissimo modello di jeans, felpa o maglietta.

Lì la crisi non si vede. Chissà com’è… Ebbene c’è chi ha fatto di tutte queste attività, che pensate un po’ sono comparse parallelamente alla comparsa dell’uomo, non un ‘passatempo’, ma una vera e propria professione. Persone e personalità che riescono ad imporre la moda semplicemente facendosi una foto davanti allo specchio. Beati loro. C’è chi, invece, più che davanti vorrebbe stare dietro allo specchio. O nascondersi sotto una maschera – non ina – tanta è la vergogna di catturare l’attenzione del prossimo…

È tutto un giocare sul vedo e non vedo. Ti concedo e mi nascondo. Non è proprio un gioco a nascondino, ma ci va molto vicino. Le regole dell’ ” osare ” le decidono loro. Le vip, modelle o influencer che dir si voglia che incantano con il loro inconfondibile stile, il loro charme, la loro capacità di stupire e provocare. Senza cadere nel volgare, possibilmente.





In questo lei è regina. Cecilia Rodriguez, sorella di una tale Belen, ha un fascino irresistibile. Fascino al quale ha ceduto uno abituato a resistere a fatica e sacrifici come Ignazio Moser, figlio d’arte. Resistere fino ad un certo punto s’intende. A lei non resiste. Stavolta agli Mtv Ema in Ungheria Cecilia ha davvero esagerato. Guardate qua, se non ci credete… Immaginate ragazzi e ragazzine con occhi sognanti ai bordi della passerella che, increduli, gridano: “È Cecilia Rodriguez! Cecilia Rodriguez!! Cecilia Rodriguez!!!”

Ecco come si è presentata Cecilia Rodriguez agli Mtv Ema in Ungheria. Un abito, e delle forme, da mettere paura ai deboli di cuore. E sul web e non solo è tutto un tripudio di “olè” e “Ehhhhh, addiritturaaaaa!!!”. Poi c’è chi commenta così: “Unica davvero bella e non volgare anzi molto raffinata ,di classe ed elegante bravissima oltre a bellissima non è da tutti portare senza entrare nel volgare un abito di quella portata sei un fenomeno 👏”. E scusate se è poco.