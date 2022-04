“Il sesso fatto anche così”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i dettagli intimi arrivano proprio tutti

Stavolta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono affatto contenuti e hanno svelato pubblicamente tutto ciò che succede nella loro vita intima. Sì, non hanno tralasciato proprio alcun dettaglio e ora i fan li hanno conosciuti definitivamente anche sotto questo aspetto. Non sono mancate ovviamente delle sorprese e in molti saranno anche rimasti sbigottiti da alcune risposte. Ma da parte loro c’è stata tanta trasparenza e onestà, cosa che certamente non contraddistingue proprio tutti.

Parlando su Mtv a ‘Questo o Quello’, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno innanzitutto detto la loro su come preferiscono fare l’amore, se con le luci accese o spente. E ci sono stati pareri discordanti, infatti lui ha affermato: “Questo è sempre stato un motivo di grande scontro perché le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice di spegnere tutto”. Infatti, la sorella di Belen ha ammesso: “Buio totale perché non mi piacciono queste luci. Tu sei uomo, io ho invece paura che si vedano delle cose”.





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano i segreti più intimi

Poi Cecilia Rodriguez ha aggiunto, riferendosi sempre ad Ignazio Moser: “A volte preferisco il vedo non vedo. Accendo la lampadina del comodino e metto qualcosa sopra, litighiamo tutte le volte”. Ignazio ha poi voluto dire: “Voglio le luci accese perché è sempre bella e non c’è bisogno di spegnere la luce”. E lei ha replicato: “Ha bisogno di guardarmi sempre negli occhi”. Poi ci si è spinti anche oltre e sono stati dati dei particolari sul cosiddetto sesso telefonico e su dove preferiscano fare l’amore.

A Mtv Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confermato di aver anche fatto sesso al telefono in passato. Lo sportivo ha detto: “Prima messaggi e poi sesso al telefono. Quando ero in viaggio è capitato”. E su questo aspetto sono stati completamente favorevoli a questa opzione. Poi sulle posizioni a letto lui ha confessato: “Mi piace stare sopra”. E Cecilia: “Sotto, mi piace essere dominata e mi piacerebbe essere bendata. Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia”. E Moser: “Mi piace essere ammanettato”.

Cecilia Rodriguez ha anche raccontato: “Preferisco fare sesso sotto le coperte, almeno inizialmente, perché sono freddolosa”. E Ignazio Moser ha opinioni differenti: “Altro motivo di scontro, io preferisco sopra le coperte. Lei è in realtà un po’ pudica e così si nasconde, io invece molto meno”. Mai come stavolta si sono sbilanciati e hanno rivelato davvero tutto sulla loro vita sessuale.

