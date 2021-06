Terminata l’Isola dei Famosi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati più uniti che mai. Di recente si sono immortalati nelle acque antistanti Polignano a Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi effusioni bollenti. Mentre Belen Rodriguez trascorre le vacanze sul lago di Como a pochi passi da casa, in attesa dell’arrivo della piccola Luna Marie, la piccola di casa Rodriguez si diverte in barca con gli amici e il suo Ignazio Moser.

I due sono sempre più innamorati e nei giorni scorsi, tramite le Instagram story, hanno mostrato i lavori di ristrutturazione del nuovo appartamento in cui andranno a vivere. Dopo aver trascorso il periodo di quarantena imposto al rientro dall’Honduras, dove Moser ha partecipato alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi – l’ex gieffino si è classificato quarto – i due hanno mostrato il nuovo nido d’amore.

Nelle immagini, Ignazio e Cecilia nell’ampia abitazione ancora senza mobili. “Hola casita”, cinguetta felice Cecilia. Immediati i commenti dei fan: “Siete bellissimi, complimenti per la nuova casa”. E ancora: “Vi auguriamo tutto il meglio”. Prima di questa famosa uscita, però, le giornate sono passate tra una faccenda e l’altra, un po’ di relax, dei giochi col cagnolino.





E a proposito di cagnolino, Cecilia e Ignazio hanno mostrato per la prima volta Ercole, il nuovo cagnolino che andrà a fare compagnia ad Aspirina. Ignazio Moser in una serie di stories su Instagram spiega: “Ancora qualche settimana ed entrerà a far parte della family, siamo già innamorati…”.

Ignazio Moser e la sorellina di Belen Rodriguez hanno incontrato per la prima volta il cucciolo che allargherà la famiglia. Già all’Isola dei Famosi Moser aveva detto di aver scelto il nome insieme all’amico Andrea Cerioli e tra poco la coppia e Aspirina daranno il benvenuto al piccolo Ercole.