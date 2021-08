Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il gran giorno è arrivato. La coppia nata sotto le telecamere della Casa del Grande Fratello Vip e che è uscita ancora più rafforzata dall’esperienza di lui in Honduras, come naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, sono appena rientrati a Milano dopo una vacanza alle Baleari. Il motivo? I fan più affezionati a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno già capito perché l’argentina e il suo amore avevano già annunciato la novità.

Ma solo nelle scorse ore la coppia ha potuto dare il benvenuto a Ercolino, un cucciolo di jack russel che farà compagnia alla loro amata Aspirina. Il cagnolino è stato presentato sui social e in famiglia e, nemmeno a dirlo, sono tutti già pazzi di lui. Tutti tranne Aspirina, che almeno per ira non sembra essere entusiasta della novità, ma probabilmente presto si abituerà alla nuova presenza.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presentano Ercolino

Il primo incontro di Ercolino con Aspirina non è stato dei migliori. La veterana di casa Rodriguez-Moser non sembra apprezzare molto l’intrusione del nuovo arrivo in famiglia, che al contrario scodinzola gioioso. “Mi pare che non gli piaccia”, commenta Cecilia e Ignazio: “Aspi che ringhia la vedo male”. E poi: “Diciamo che il rapporto ancora fa un po’ di fatica a decollare”.





Discorso opposto per Santiago, l’adorato nipote di Cecilia Rodriguez e primo figlio della sorella: il bambino nato dall’amore con l’ex marito di Belen Stefano De Martino è subito trovato in sintonia con Ercolino, ha giocato con il cucciolo e si è anche lasciato leccare il viso. Tra le Storie è stato documentato anche il momento sul divano in cui Aspirina e Ercolino si contendono le attenzioni di Ignazio Moser.

Una da una parte e uno dall’altra entrambi desiderosi di accaparrarsi la preferenza del compagno di Cecilia Rodriguez. Ma lui, che già al ritorno dall’Isola dei Famosi 2021 aveva già annunciato l’arrivo del nuovo cucciolo ai fan, si è diviso equamente tra i suoi due “figli” per coccolarli. Presto, poi, tutta la family si trasferirà in una nuova casa che ad oggi è ancora in costruzione.