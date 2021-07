Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, subito dopo i festeggiamenti per il 29esimo compleanno di lui a Trento e ora un altro giorno speciale. Molto speciale e anche tanto atteso da entrambi. Che sono sempre più uniti e innamorati come dimostrano le foto recenti e soprattutto la dedica che la sorella di Belen ha lasciato su Instagram per il suo fidanzato.

“Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon. Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito”, ha scritto Cecilia Rodriguez sul suo profilo social sotto a una foto della cena di compleanno confermando così che la loro storia procede a gonfie vele. Boom di cuoricini: “Siete meravigliosi ragazzi, auguri” e tra i tanti “Super innamorati, che tutti i vostri desideri si avverino”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’incontro tanto atteso con la nipotina Luna Marì

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono invece definiti “pazzeschi” da chi ha immortalato l’ultima, tenerissima scena della coppia su Instagram. Ovvero Patrizia Griffini, la ex concorrente del GF e grande amica di Belen che ha ripreso i primi momenti in famiglia con Luna Marì. Patrizia, Chechu e Ignazio hanno infatti fatto visita alla nuova arrivata, che sta trascorrendo i primi giorni di vita sull’Isola di Albarella.





La prima figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è nata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio e ora che è uscita dalla clinica sta incontrando i parenti più prossimi. Prima quello con il fratello maggiore, Santiago, e ora con gli zii che dal Trentino hanno raggiunto il Veneto e la villa presa in affitto dai neo genitori per conoscere la piccola.

Zia Cecilia Rodriguez è ripresa mentre coccola Luna Marì, che prende subito in braccio per cullare. Raggiante anche zio Ignazio Moser, che è talmente a suo agio a casa della cognata da stare a torso nudo. Da giorni la sua fidanzata sognava il momento dell’incontro con la nipotina. Del resto la Rodriguez più piccola non ha mai nascosto la sua passione per i bambini ed è legatissima a Santiago, 8 anni.