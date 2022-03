Novità in vista per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’argentina e la sua dolce metà hanno voluto entusiasmare i loro fan con dichiarazioni bomba che stanno già facendo il giro della rete. Sta per succedere qualcosa di veramente grosso e lei ha avuto molta fatica a non riferire tutto. Infatti, è decisamente molto felice di quanto si sta per verificare e per questo motivo ha voluto dare qualche anticipazione interessante. Gli ammiratori della coppia non vedono l’ora di assistere a tutto.

Nei giorni scorsi c’è stata una grande festa per il compleanno di Cecilia Rodriguez. La showgirl e modella argentina ha inaugurato casa e dato il via alla primavera sfoggiando un completo total white. Alla festa in giardino organizzata da Ignazio Moser, complice anche la bella giornata, gli affetti più stretti hanno festeggiato Cecilia Rodriguez tra musica, buffet di dolci, mazzi di fiori e ghirlande hawaiane. Immancabili anche i cani della coppia. Ma vediamo ora cosa ha comunicato.





Il futuro di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser sarà ricco di soddisfazioni, infatti in particolare la sorella di Belen è stata colei che ha voluto fornire maggiori dettagli su ciò che sta succedendo in questo periodo. Lo sportivo le ha dato il suo assenso e la donna ha potuto fornire qualche delucidazione ai loro fan. Ha dato qualche indicazione molto interessante e c’è chi avrebbe già capito di cosa si tratta. Ovviamente mancano le ufficialità, ma c’è un’idea che sta balenando nella testa di tanti.

In vista c’è infatti un nuovo progetto che coinvolgerà sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser: “Non so se ve lo posso dire, ma stiamo vedendo un copione. Possiamo dirlo? Un piccolo anticipo possiamo o no?”, ha chiesto al suo compagno. E poi ha continuato a dare news interessanti: “Inizia con ex, però non so se è quello che vi immaginate”. In molti hanno pensato al programma ‘Ex on the beach’, ma certezze non ce ne sono. Occorrerà attendere qualche giorno per saperne di più.

Nel recente passato Cecilia Rodriguez aveva invece manifestato tutta la sua rabbia con alcuni follower: “Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho, però me li avete rotti perché siete veramente matti e non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però penso che sia l’ultima volta che debba parlare così, altrimenti mi tolgo da Instagram”.

“Mangiauomini?”. Belen Rodriguez e l’amore, la sorella Cecilia lo ha detto chiaramente