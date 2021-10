Momento speciale per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La bellissima coppia, formatasi al ‘Grande Fratello Vip’, ha già raggiunto un importante traguardo. Infatti, ha festeggiato nelle scorse ore il loro quarto anno insieme. Ogni anno lo sportivo ha sorpreso la modella argentina con delle sorprese sfavillanti, basti pensare ai viaggi in Marocco e a Cortina D’Ampezzo per citarne due. E anche stavolta non è stato da meno con un regalo bellissimo, che lei ha comunque capito con largo anticipo.

Qualche settimana fa sono stati protagonisti di un simpatico siparietto: hanno rotto il letto della loro camera. In un video pubblicato nelle Stories di Instagram si vede il 29enne che dice: “Fu così che il nostro letto se ne andò”. Rivolgendosi tra le risate al cane adottato da poche settimane, il trentino ha poi aggiunto: “Ercolino sarà o colpa tua o della mamma arrapata?”. A fare chiarezza su quello che è successo è stata la stessa Cecilia Rodriguez. “E’ stata una nottata tranquilla, siamo riusciti a sistemare il letto, non siate malpensanti”.

Dunque, da ben quattro anni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono insieme le loro rispettive vite e stavolta lui l’ha sorpresa con un regalo diverso dal solito. O meglio, ancora una volta si è trattato di un viaggio ma ciò che hanno visitato è stato qualcosa di veramente particolare. A testimonianza del fatto che non pensino unicamente allo svago e al divertimento sfrenato. Hanno immortalato quei momenti con diverse foto e in una di queste è stato anche mostrato un altro splendido dono.





Cecilia Rodriguez ha commentato sui social: “Tutti gli anni il mio fidanzato mi porta in un bel posto per l’anniversario, mi fa delle sorprese. Mi fa delle domande e quest’anno sono stata veramente brava, ho indovinato. L’ho scoperto dalla sua faccia”. E il luogo scelto da Ignazio Moser per questa nuova avventura amorosa è stato l’Olanda e precisamente la capitale Amsterdam. Ma, come spiegato dal diretto interessato, l’ha portata in un posto decisamente molto culturale e interessante.

Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio hanno visitato il museo ‘Rijksmuseum’ e l’ex gieffino ha affermato: “Pensavi che ti portassi ad Amsterdam a fumare e a divertirti, invece cultura”. Poi le ha fatto trovare anche un meraviglioso mazzo di fiori all’interno dell’hote. E Moser ha aggiunto: “Sei contenta della sorpresa, sorpresa che poi non è stata una sorpresa? Lei è figlia di Sherlock Holmes”.