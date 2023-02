Grande mistero intorno a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dopo le voci inerenti la rottura. Si è parlato inizialmente di una relazione finita malissimo, a pochi mesi dal matrimonio, per un presunto tradimento da parte di lui. Poi si è vociferato invece di problematiche interne alla coppia e alla famiglia, che però stavano tentando di superare. Ma una cosa è sicura: non c’è stata alcuna conferma ufficiale dei due diretti interessati, ma neanche una smentita che potesse spegnere tutte le indiscrezioni.

E allora adesso i fan stanno osservando ogni minimo dettaglio per comprendere qualcosa in più sul rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. C’è davvero stata la rottura definitiva o è una crisi passeggera? I follower dello sportivo hanno per ora notato un aspetto molto interessante, anche se certamente nessuno si aspettava che uno dei primi post del giovane fosse dedicato solo a quell’argomento. Ma andiamo a vedere insieme cosa ha fatto e cosa sta emergendo in queste complicate ore.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è davvero rottura? Il gesto di lui

Innanzitutto, come sottolineato dal sito Leggo, c’è una differenza di reazioni tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo le voci sulla rottura. Lei ha pubblicato solamente delle Instagram stories dove pubblicizza dei prodotti, mentre lui ha sì postato dei brand di abbigliamento e scarpe ma ha anche fatto di più. La sua vita sembra proseguire regolarmente e non sta dando peso a questi rumor, dato che ha festeggiato alla grande senza alcun problema un avvenimento calcistico di questi giorni.

Moser ha quindi postato nelle scorse ore una story social dedicata al successo dell’Inter, sua squadra del cuore, nel derby contro il Milan grazie ad un gol di Lautaro Martinez. E ha scritto: “Milano è nerazzurra”. Quindi, si è soffermato unicamente sul mondo del calcio e non sulla sua vita privata. Per molti è stato un suo modo per spostare l’attenzione su un altro argomento, invece di focalizzarsi sulla sorella di Belen. Il mistero non è quindi ancora stato risolto e si è in attesa di scoprire qualcosa in più.

C’è comunque anche dell’altro su Ignazio: lui ha trascorso una serata senza la presenza di Cecilia Rodriguez. Infatti, è stato visto in compagnia degli amici Lazza, Andrea Damante e Fred De Palma. Un altro particolare che alimenterebbe le voci sulla separazione tra i due.