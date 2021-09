Cecilia Rodriguez è arrivata al limite della sopportazione e qualche ora fa è esplosa definitivamente, infuriandosi per quanto accaduto. Non riesce più ad accettare una situazione che è diventata insostenibile e per questa ragione è arrivata a prendere una drastica decisione, che nessuno si aspettava. Ma probabilmente ha intenzione di dare un segnale forte per far capire ad alcune persone che non è più possibile andare avanti in questa maniera. Difficile immaginare dunque un suo passo indietro.

Meno di un mese fa lei e il suo Ignazio Moser hanno dato il benvenuto a Ercolino, un cucciolo di jack russel che farà compagnia alla loro amata Aspirina. Il cagnolino è stato presentato sui social e in famiglia e, nemmeno a dirlo, sono tutti già pazzi di lui. Tutti tranne Aspirina, che almeno per ora non sembra essere entusiasta della novità, ma probabilmente presto si abituerà alla nuova presenza. Il primo incontro di Ercolino con Aspirina non è stato dei migliori, infatti non sembra apprezzare molto l’intrusione del nuovo arrivo.

Cecilia Rodriguez ha preso parte nei giorni scorsi all’edizione numero 78 del Festival del Cinema di Venezia. Tanti complimenti per il suo look e la sua incredibile bellezza, ma in tanti hanno posto l’attenzione su una pesante assenza, ovvero quella del partner Ignazio. Parecchi utenti hanno bombardato la sorella di Belen, chiedendole spiegazioni su quanto avvenuto. Ma la sua replica è stata durissima, infatti ha mostrato tutto il suo nervosismo per una domanda posta troppe volte nei suoi confronti.





Queste quindi le parole di ira di Cecilia Rodriguez: “Siete diventati veramente pesanti. Mi avete intasato con questa domanda. Non ho più piacere a leggervi, sono arrivata a questo punto. Mi cancellerò da Instagram. Lui comunque mi manca sempre. Non glielo diciamo perché se la tira e io devo fare un po’ la fi..a e poi devo reggere questa situazione che non mi manca tanto. A parte gli scherzi mi manca tanto, lui mi dà tanta sicurezza. Quando sono con lui a fare i lavori io sono tranquillissima, mi è mancato sicuro”.

Il 27 luglio scorso Belen ha annunciato a sua ultima avventura imprenditoriale. ha dato vita, ancora, ad un nuovo brand. La particolarità è che lo ha fatto insieme ai suoi fratelli Cecilia Rodriguez e Jeremias. La showgirl 36enne ha dichiarato: “Orgogliosi, è nato dall’amore”. Capi essenziali, minimal e comodi, sono in tanti ad esserne già innamorati.