Tanti auguri Cecilia Rodriguez: la sorellina di Belen e Jeremias, che vedremo all’Isola dei Famosi 2022 insieme a papà Gustavo, ha compiuto 32 anni. Anzi, 30 più 2, come dice lei. Ovviamente in una giornata tanto speciale non poteva mancare il suo amore, Ignazio Moser. Prima di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano o anche Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono loro la coppia nata sotto le telecamere del GF Vip.

E da quando si sono conosciuti nella Casa, Cecilia Rodriguez e il figlio di Francesco Moser non si sono più lasciati. Vivono insieme da tempo e proprio in questi giorni hanno mostrato ai fan le immagini del loro nuovo nido d’amore. I lavori di ristrutturazione dell’appartamento a Milano sono finiti, mancano solo piccoli ritocchi, ma è quasi pronta e i mobili stanno via via arrivando.

Cecilia Rodriguez, la sorpresa per il compleanno di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono al settimo cielo ed elettrizzati per il prossimo trasloco ma l’inaugurazione della nuova casa comprata insieme è già stata fatta. Lo scorso weekend, infatti, ha ospitato i festeggiamenti per il suo 32esimo compleanno e tutti i fan non aspettavano che questo momento di vedere bene dove andranno a vivere. Il fidanzato ha infatti organizzato per lei un party in giardino per brindare con amici e familiari.





E per l’occasione, la showgirl e modella argentina ha inaugurato casa e dato il via alla primavera sfoggiando un completo total white. Alla festa in giardino organizzata da Ignazio Moser, complice anche la bella giornata, gli affetti più stretti hanno festeggiato Cecilia Rodriguez tra musica, buffet di dolci, mazzi di fiori e ghirlande hawaiane. Immancabili anche i cani della coppia.

Cecilia Rodriguez, che ha spento le candeline vicino al nipotino Santiago e poi ha scambiato un bacio appassionato con il fidanzato, ha scelto un tailleur composto da pantalone bianco, giacca a doppiopetto lasciava intravedere un top color crema effetto crochet, minibag coordinata a tracolla e un paio di sandali con i listini. Che più tardi hanno lasciato il posto a un paio di comode sneakers per scatenarsi a ritmo di musica.