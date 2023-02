Colpo di scena sulla vicenda legata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo le voci di una crisi, con alcune indiscrezioni che li davano ormai in procinto di mollarsi prima del matrimonio, ci sono stati giorni di silenzio da parte dei due diretti interessati. Ma solamente poche ore fa la modella argentina ha deciso di non restare più zitta e di rivelare tutto sulla sua vita privata e quella del suo partner. E ha anche svelato alcuni particolari davvero clamorosi, che hanno fatto innervosire migliaia e migliaia di follower.

Si parla infatti di brutte cose subite da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo che si sono sparse le voci sulla loro crisi avrebbero anche subito delle minacce. Quindi, un periodo da dimenticare per la coppia, che adesso tramite la sorella di Belen ha voluto svelare come stiano realmente le cose. Nelle parole della giovane tutta la sua delusione e anche rabbia per atteggiamenti incomprensibili ai loro danni. Qui di seguito vi riportiamo le parole di Cecilia, rilasciate attraverso delle Instagram stories.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su Ignazio Moser e la presunta crisi

Stufa di quanto detto e scritto sul loro conto, Cecilia Rodriguez ha deciso di parlare chiaro e tondo di Ignazio Moser e della presunta crisi in atto: “Come potete vedere, a Milano c’è il sole e quando c’è il sole sono una ragazza più serena. La prossima volta, se volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra. Se non c’è il sole, forse non sono molto sorridente. Poi è la vita no? Ci sta avere una giornata no, concedetevela anche voi“. E poi il racconto choc su alcune minacce rivolte a lei e allo sportivo.

Poi Cecilia ha detto ancora: “Sono molto arrabbiata perché ieri mi sono arrivati dei messaggi di una giornalista del Veneto, che ci ha minacciati. Ci ha detto che se non rilasciavamo una dichiarazione, doveva scrivere quello che aveva letto altrove. Sono stanca di un mondo di crudeltà, dove non si sa più se quello che leggi è vero. Una volta ai giornalisti si credeva, oggi si scrive solo per scrivere qualcosa. Ai giornali seri che hanno pubblicato questa cosa dico di occuparvi di cose serie. Alla mia storia ci pensiamo io e il mio fidanzato, anzi, il mio futuro marito“.

Quindi, la separazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è affatto da prendere in considerazione, stando alle parole della sudamericana. Che tra l’altro ha anche confermato le sue nozze dei prossimi mesi, visto che ha parlato senza giri di parole di Ignazio come suo futuro marito.