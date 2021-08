Caterina Balivo è in vacanza e come fa vedere sul suo affollato profilo Instagram in questi giorni di estate piena si divide tra mare, relax e famiglia. Il pubblico televisivo ha sempre adorato la conduttrice campana e sono in molti, anche in queste settimane di estate piena e dunque di programmi per la maggior parte in pausa, a chiedersi quando Caterina Balivo tornerà in tv.

Nella scorsa stagione, difatti, la presentatrice ha fatto una sola comparsata nella giuria de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, ma di fatto non aveva nessuna trasmissione da guidare. Ma va ricordato che era stata proprio lei a decidere per l’addio. Era successo alla fine della stagione 2019/2020, quando salutò il pubblico del suo Vieni da Me per dedicarsi maggiormente alla famiglia e al suo privato, dopo anni di impegno quotidiano in tv.

Caterina Balivo, prova costume “da 10”: foto

Anche ad oggi Caterina Balivo non ha un programma tutto suo. Durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2021/2022 il suo nome non è stato associato ad alcuno show. Eppure in diverse interviste Caterina Balivo ha lasciato intendere di essere disposta a tornare in pista, anche se solo per un programma in prima serata o con un appuntamento nel weekend, così da non dover essere impegnata ogni giorno.





Chissà, magari nei prossimi mesi i vertici di viale Mazzini decideranno in questo senso e quindi l’affezionato pubblico di Caterina Balivo potrà rivederla al centro dello studio, magari in una nuova avventura televisiva. Per ora, comunque, la conduttrice si gode il mare coi suoi affetti. Poco fa su Instagram si è lasciata immortalare ai Bagni Tiberio di Capri e in costume vanta una forma impeccabile.

I commenti sotto alle foto con un bellissimo costume intero turchese non sono mancati, tra chi la paragona a una sirena e chi sostiene che dà filo da torcere alle 20enni. Ma quando Caterina Balivo ha notato il commento di chi le dà come voto un 7 ha avuto da ridire. Con simpatia, sia chiaro. “Voto 7? 10, perché non ci sono app”, quindi nessun fitro.