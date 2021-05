Caterina Balivo è in attesa di ritornare grande protagonista in televisione, ma nel frattempo è molto attiva sui social network. In particolare, utilizza ormai il suo profilo Instagram come una vera e propria influencer e condivide quasi tutti i momenti delle sue giornate con i suoi ammiratori. Ma come spesso accade a molti vip, è stata costretta a leggere non soltanto dei messaggi positivi, ma degli attacchi pesanti ai suoi danni. E da parte sua non è mancata la risposta pronta.

La conduttrice televisiva si è immortalata in bikini, targati ‘Verdissima’. Ovviamente in tantissimi non hanno fatto che complimentarsi con lei non soltanto per il costume pronto ad essere indossato a mare, ma soprattutto per la sua bellezza incantevole. Non tutti, a quanto pare, la pensano però così, infatti la donna è stata inondata anche da numerosi post dei cosiddetti hater, che hanno cercato di massacrarla in tutti i modi. Anche perché ciò che le hanno detto non è stato affatto piacevole.

Nella didascalia a corredo della sua immagine che la ritrae appunto in bikini a bordo di un’imbarcazione, Caterina Balivo ha scritto: “Non c’è niente di più romantico di un tramonto. In attesa di quelli di questa estate, vi propongo un nuovo look. Approvato?”. Ma c’è subito chi le ha risposto: “Ma quanto tempo hai da perdere? Stai sempre sui social network”. E lei non è rimasta in silenzio: “Io ci lavoro e tu?”. Poi si è passati agli insulti diretti, visto che è stato criticato fortemente il suo stato di forma.





Un odiatore della rete ha infatti postato: “Sei cicciottella”. Dunque, c’è chi si è concentrato sul suo fisico, ritenuto fuori forma. Hanno notato una pancia più gonfia del previsto e l’hanno subito attaccata sul personale. Da applausi ciò che ha esclamato Caterina Balivo: “Molto cicciottella”. Dunque, per evitare di cadere in ulteriori trappole e alimentare altre discussioni, ha deciso di intraprendere la strada dell’ironia per demolire una volta per tutte colui che l’aveva messa nel mirino.

Alcuni giorni fa Caterina Balivo ha parlato del suo momento peggiore: “Il No più No degli altri? Credo quando nel 2010 improvvisamente mi dissero che non avrei più condotto la trasmissione Festa Italiana. Ho sbroccato. Per mesi non riuscivo a farmene una ragione”. Un colpo più duro dell’addio a Vieni da me dopo il quale però si è aperto un portone. Ma poi la sua vita è cambiata fortunatamente in meglio, regalandole grosse gioie.