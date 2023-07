Nuovi aggiornamenti sullo stato di salute di Carolyn Smith, che sta facendo nuovamente i conti con il tumore. Dopo averlo inizialmente sconfitto, la battaglia è purtroppo ricominciata lo scorso mese di marzo e da alcuni giorni a questa parte, non c’erano state tracce di lei sui social. Adesso ha pubblicato un video, in cui si è fatta vedere in ospedale. E ha confessato di aver avuto dei momenti di grande sconforto, che sta cercando di superare.

Carolyn Smith sta affrontando un altro momento complicatissimo della sua vita, con il tumore che le sta creando non solo problemi fisici ma anche psicologici. E questo suo nuovo messaggio dall’ospedale ha commosso tantissima gente, compresi alcuni personaggi famosi che le hanno subito manifestato grande affetto. Andiamo a vedere insieme cosa ha rivelato la giurata di Ballando con le stelle sul social network Instagram.

Carolyn Smith e il tumore, nuovo aggiornamento dall’ospedale

Carolyn Smith si è recata all’interno dell’ospedale per sottoporsi ad un nuovo ciclo di chemioterapia, nella speranza di battere definitivamente il tumore. E ha detto, rivolgendosi ai suoi fan: “Da un po’ di tempo non posto il mio spa day per un semplice motivo. Non mi sentivo di farlo perché non è stato il miglior periodo della mia vita, avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’. Riflettere tanto delle mie fragilità, a volte devi toccare il fondo per rilanciarti e ripartire con nuove idee e nuova energia”.

In seguito Carolyn ha confermato di essere pronta a combattere più di prima, ma arrivare a capire questo stavolta non è stato semplicissimo: “Come sapete non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci dentro di me, era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me per stare a casa a mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia. Ancora due viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra, poi Padova (casa) e Roma per la chemio”.

Come ricordato dal sito Today, Smith aveva fatto sapere di non poter più effettuare operazioni e sottoporsi alla radioterapia. Infatti, aveva detto che “l’unica cura è la chemio con un nuovo farmaco, potrebbe eliminare l’intruso ma è più tossico”. A stringersi attorno a lei anche Paolo Conticini, Rossella Brescia e Samanta Togni, che hanno pubblicato dei cuori rossi.